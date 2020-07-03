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В Ленинградской области во время пожара взорвались газовые баллоны
Пожар, во время которого произошли взрывы газовых баллонов, произошел на Мурманском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:00
ленинградская область
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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60
ленинградская область, происшествия

В Ленинградской области во время пожара взорвались газовые баллоны

16:00 03.07.2020
187
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРаботник пожарной охраны
Работник пожарной охраны
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Пожар, во время которого произошли взрывы газовых баллонов, произошел на Мурманском шоссе в Ленинградской области, сообщает пресс-служба региона.
"В 14.42 поступило сообщение о пожаре по адресу 13 километр Мурманского шоссе. Горят металлические контейнеры… Происходят взрывы газовых баллонов, есть угроза обрыва электрических сетей", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, пожар удалось локализовать.
Сотрудник МЧС РФ
2 июля, 21:44
В центре Ростова-на-Дону локализовали пожар
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