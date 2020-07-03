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Число случаев COVID-19 в Африке превысило 430 тысяч
Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 430 тысяч, более 10 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:56
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, алжир (республика), африка, юар, египет, в мире

Число случаев COVID-19 в Африке превысило 430 тысяч

15:56 03.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Африке превысило 430 тысяч, более 10 тысяч человек скончались, сообщает региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество случаев заражения в Африке составляет 430 602, скончались 10 623 человека с подтвержденным коронавирусом.
Наибольшее количество зараженных COVID-19 выявлено в ЮАР (168 061) и Египте (71 299). Больше всего случаев летальных исходов зафиксировали в Египте (3120), ЮАР (2844) и Алжире (928).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗАлжир (республика)АфрикаЮАРЕгипетВ мире
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