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Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции выросло до четырех
Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны достигло четырех, пострадали 97 человек, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:00
сакарья (провинция)
реджеп тайип эрдоган
турция
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353
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сакарья (провинция), реджеп тайип эрдоган, турция, в мире

Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции выросло до четырех

15:51 03.07.2020 (обновлено: 16:00 03.07.2020)
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь на улице Стамбула
Скорая помощь на улице Стамбула
© РИА Новости / Виктория Виатрис
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья на северо-западе страны достигло четырех, пострадали 97 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на минздрав Турции.
Ранее глава минздрава республики  Фахреттин Коджа сообщил о двух погибших и 73 пострадавших. Впоследствии президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что из числа 189 сотрудников фабрики фейерверков в провинции Сакарья в результате серии взрывов пострадали 74 человека.
Газета Hurriyet ранее сообщала, что инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.
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