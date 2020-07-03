Число жертв взрыва на фабрике фейерверков в Турции выросло до четырех

Газета Hurriyet ранее сообщала, что инцидент произошел в пятницу неподалеку от города Хендек. По словам губернатора Сакарьи Четина Октайя Калдырыма, на момент взрыва на фабрике находилось от 150 до 200 сотрудников. Он также сообщил, что пострадавшие были доставлены в больницу. Отмечается, что в момент взрыва на фабрике находилось 110 тонн фейерверков.