В монастырь, где находится схиигумен Сергий, вернется настоятельница

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Среднеуральский монастырь, духовником и основателем которого является лишенный сана Среднеуральский монастырь, духовником и основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Николай Романов) , вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары, сообщил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. Настоятельница монастыря в монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию Сергия.

"Необходимо заметить, что единственным каноническим центром сегодня Среднеуральского монастыря, законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара, которая вместе с другими сестрами, а также со священниками, которые покинули сегодня расположение Среднеуральского монастыря, пребывают вблизи монастыря "Ганина яма", в паломническом центре, где совершают свое монашеское и священническое служение. Мы надеемся, что она, как законная игуменья, которую поставил святейший патриарх Кирилл и священный синод, вернется в свое время к управлению Среднеуральского женского монастыря", - сказал Миняйло.

Он отметил, что указом правящего архиерея отцу Сергию предписано не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря. Таким образом, все это время, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, отец Сергий нарушает указ правящего архиерея, что, в том числе, и послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана, добавил представитель епархии.

На вопрос о возможности привлечения правоохранительных органов с целью смены пребывания отца Сергия Миняйло заявил, что "не хотел даже гипотетически такие крайности обсуждать".