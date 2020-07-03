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Религия и мировоззрение
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В монастырь, где находится схиигумен Сергий, вернется настоятельница
Среднеуральский монастырь, духовником и основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Николай Романов), вернется под управление покинувшей... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:16
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
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В монастырь, где находится схиигумен Сергий, вернется настоятельница

15:52 03.07.2020 (обновлено: 16:16 03.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВъезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Въезд на территорию Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Среднеуральский монастырь, духовником и основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий (Николай Романов), вернется под управление покинувшей обитель настоятельницы монахини Варвары, сообщил журналистам председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого церковный суд лишил его сана. Настоятельница монастыря в монахиня Варвара покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию Сергия.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
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"Необходимо заметить, что единственным каноническим центром сегодня Среднеуральского монастыря, законным руководством этой монашеской общины является игуменья Варвара, которая вместе с другими сестрами, а также со священниками, которые покинули сегодня расположение Среднеуральского монастыря, пребывают вблизи монастыря "Ганина яма", в паломническом центре, где совершают свое монашеское и священническое служение. Мы надеемся, что она, как законная игуменья, которую поставил святейший патриарх Кирилл и священный синод, вернется в свое время к управлению Среднеуральского женского монастыря", - сказал Миняйло.
Он отметил, что указом правящего архиерея отцу Сергию предписано не покидать без письменного благословения территорию Иоанно-Богословского монастыря. Таким образом, все это время, находясь в стенах Среднеуральского монастыря, отец Сергий нарушает указ правящего архиерея, что, в том числе, и послужило поводом и предметом разбирательств и дальнейшего извержения его из священного сана, добавил представитель епархии.
На вопрос о возможности привлечения правоохранительных органов с целью смены пребывания отца Сергия Миняйло заявил, что "не хотел даже гипотетически такие крайности обсуждать".

Честно говоря, я не верю в такую перспективу мрачную… Для него церковь не закрылась. Сегодня он лишен священного сана. Если он, не дай бог, пойдет по этому пути дальше, конечно, судьба очень незавидная.

Старший священник Храма-на-Крови протоиерей Максим Меняйло во время интервью с журналистами после заседания церковного суда, где рассматривалась деятельность схиигумена Сергия
протоиерей Максим Миняйло
председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Алексей МиняйлоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьЕкатеринбургОбщество
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