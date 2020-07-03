Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573857002.html
Законодатели готовы работать на основе новой Конституции, заявил Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законодатели уже готовы работать на основе новой конституции, в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:56
совет федерации рф
владимир путин
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
https://ria.ru/20200703/1573856313.html
https://ria.ru/20200703/1573842049.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_0:58:3056:1777_1400x0_80_0_0_0b8a4683ba7561b960286169c259f04c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_254:0:2985:2048_1400x0_80_0_0_a9e1fa0d491d6f2b02e50dd6943550ad.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564673541_595:0:2643:2048_1400x0_80_0_0_98e5d946e5ebdd2f7f3c8e2abccc7514.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, владимир путин, андрей клишас, конституция рф, политика

Законодатели готовы работать на основе новой Конституции, заявил Клишас

15:45 03.07.2020 (обновлено: 15:56 03.07.2020)
125
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законодатели уже готовы работать на основе новой конституции, в ближайшее время законодательство будет модернизировано.
"Готовы работать на основе уже обновленной конституции. Я думаю, что наше законодательство в ближайшее время будет серьезно модернизировано на ее основе", - сказал Клишас на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Конституция РФ
Вчера, 15:35
Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после всероссийского голосования, они вступят в силу 4 июля.
Кремлевская набережная в Москве
Вчера, 12:30Голосование по поправкам в Конституцию
В Кремле ответили на критику поправок в Конституцию из-за рубежа
1031007
Обсудить 2
Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФВладимир ПутинАндрей КлишасКонституция РФПолитика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции
Президент РФ Владимир Путин
Путин поблагодарил россиян за участие в голосовании по поправкам
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Жээнбеков поздравил Путина с успешным проведением голосования
Издание Конституции РФ с новыми поправками в продаже в Москве
Для реализации поправок надо менять около ста законов, заявили в Госдуме
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения
Президент РФ Владимир Путин участвует в саммите по сирийскому урегулировани в астанинском формате
Путин поблагодарил организаторов голосования за работу
Президент России Владимир Путин
Путин прокомментировал результаты голосования по поправкам в Конституцию
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
На Кубани продлили режим повышенной готовности
Яков Смолий
Глава Нацбанка Украины рассказал о давлении путем проплаченных митингов
Остров Уруп
Губернатор Хоккайдо призвал активизировать диалог о южных Курилах
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Главным гарантом стабильности в России является народ, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин поддержал введение уроков исторической памяти
Павел Крашенинников
Крашенинников заявил о необходимости отладить работу публичной власти
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин оценил меры поддержки населения при пандемии
Работа информационного центра ЦИК России
ЦИК опубликовал постановление о результатах голосования по поправкам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния