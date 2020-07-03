Законодатели готовы работать на основе новой Конституции, заявил Клишас

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что законодатели уже готовы работать на основе новой конституции, в ближайшее время законодательство будет модернизировано.
"Готовы работать на основе уже обновленной конституции. Я думаю, что наше законодательство в ближайшее время будет серьезно модернизировано на ее основе", - сказал Клишас на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Вчера, 15:35Поправки в Конституцию вступят в силу 4 июля
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Путин подписал указ о внесении поправок в конституцию после всероссийского голосования, они вступят в силу 4 июля.