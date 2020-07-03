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Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма
Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:17
россия
джон салливан
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Врут как дышат, а дышат они часто
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Это и понятно - у России была своя война, А у запада своя.
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
россия, джон салливан, великобритания, сша, в мире

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

15:42 03.07.2020 (обновлено: 16:17 03.07.2020)
139104
© AP Photo / Andrew HarnikПосол США в России Джон Салливан
Посол США в России Джон Салливан
© AP Photo / Andrew Harnik
Посол США в России Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Посол США в России Джон Салливан раскритиковал Россию за реакцию на пост Белого дома о победе Штатов и Британии над нацистами.

"Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Сообщение, появившееся в Twitter, было адресовано нашим британским союзникам", — сказал Салливан РБК.

Дипломат заявил, что в годы Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, большое количество американских военных было дислоцировано на территории королевства. Войска участвовали в совместных операциях в Европе и Северной Африке. По словам Салливана, в сообщении изначально не планировалось перечислять все государства, участвовавшие в победе над нацистами.
"Если бы это было так, то, боюсь, мне бы пришлось приносить извинения не только России, но и Канаде, Французским свободным силам, польским эскадрильям в составе ВВС Великобритании", — сказал Салливан.
Вид на здание Министерства иностранных дел РФ
10 мая, 21:0875 лет Великой Победы
МИД России возмутился заявлением Белого дома о победителях нацизма
Он добавил, что множество стран остались не упомянутыми в этих публикациях, и подчеркнул, что ни одно государство не пострадало от нацистской Германии так же сильно, как СССР. Посол выразил мнение, что реакция на пост Белого дома оказалась именно такой из-за того, что люди были "очень ранимы".
"Но это ни в коем случае не было попыткой принизить роль Советского Союза и РСФСР как части Советского Союза в победе над нацистской Германией", — добавил дипломат.
Накануне Дня Победы в аккаунте администрации американского лидера появилось видео, в котором утверждалось, что во Второй мировой войне победу над нацизмом одержали только США и Британия. При этом вклад Советского Союза в разгром фашистов никак не был упомянут.
Интернет-пользователи, среди которых оказались не только россияне, но и иностранцы, были возмущены подобным заявлением и стали публиковать под записями Белого дома фотографию, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом.
Рейхстаг после взятия Берлина советскими войсками
7 мая, 10:17Сказано в эфире
"Скромнее надо быть". Историк оценил версию США по Второй мировойПентагон изложил свою версию Второй мировой войны, а также роли США на европейском театре военных действий. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию американцев.
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РоссияДжон СалливанВеликобританияСШАВ мире
Популярные комментарии
Врут как дышат, а дышат они часто
3 июля, 16:01
Дима Пак
22470018
Это и понятно - у России была своя война, А у запада своя.
3 июля, 15:48
Vladimir Chawla
17755208
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