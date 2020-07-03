Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях нацизма

"Скромнее надо быть". Историк оценил версию США по Второй мировой Пентагон изложил свою версию Второй мировой войны, а также роли США на европейском театре военных действий. В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал позицию американцев.