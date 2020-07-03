Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американское издание Американское издание We Are The Mighty назвало легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Василия Зайцева в числе пяти лучших стрелков в мировой истории.

"Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое - сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда", - написало издание про Зайцева.

Василий Григорьевич Зайцев (1915-1991) родился в деревне Еленинка (Оренбургская губерния) в семье таежного охотника. С раннего детства Зайцева учили метко стрелять, бить зверя в глаз.

Во время Сталинградской битвы только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года младший лейтенант Зайцев, будучи снайпером 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, лично уничтожил 225 солдат и офицеров противника.

Кроме того, непосредственно на переднем крае обороны Зайцев обучал снайперскому мастерству боевых товарищей. За два месяца он подготовил 28 снайперов.

Как отмечают военные историки, в Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, - острота зрения, чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Так, выслеживая немецких снайперов, Зайцев часто использовал манекен, одетый в советскую униформу. Противник "клевал" на приманку, открывал огонь и раскрывал свою позицию.

При этом Зайцев умел выбирать самые лучшие позиции, маскировать их, и скрывался от гитлеровцев там, где они не могли и предполагать. Сам Зайцев считал главным умением снайпера мыслить нешаблонно и уметь импровизировать.

Зайцев внедрил в войсковую тактику принцип "групповой охоты", когда одну и ту же зону боя перекрывали с разных сторон три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой. Такие группы оказались очень эффективны.