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Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории
Американское издание We Are The Mighty назвало легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Василия Зайцева в числе пяти... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:43
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волгоград, ссср, общество

Снайпера Зайцева в США назвали одним из лучших стрелков в истории

15:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Георгий ЗельмаКомандующий 62-ой армии Василий Иванович Чуйков осматривает боевое оружие снайпера Василия Зайцева
Командующий 62-ой армии Василий Иванович Чуйков осматривает боевое оружие снайпера Василия Зайцева
© РИА Новости / Георгий Зельма
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Американское издание We Are The Mighty назвало легендарного снайпера времен Великой Отечественной войны Героя Советского Союза Василия Зайцева в числе пяти лучших стрелков в мировой истории.
"Одно дело быть успешным снайпером, когда мир вокруг тебя спокоен. Совсем другое - сделать это на арене смерти, которая была во время Второй мировой войны при осаде Сталинграда", - написало издание про Зайцева.
Снайпер Герой Советского Союза Василий Зайцев во время боев за Сталинград
23 марта, 08:0075 лет Великой Победы
Красный снайпер. Как Василий Зайцев отстреливал гитлеровцев
Василий Григорьевич Зайцев (1915-1991) родился в деревне Еленинка (Оренбургская губерния) в семье таежного охотника. С раннего детства Зайцева учили метко стрелять, бить зверя в глаз.
Во время Сталинградской битвы только в период с 10 ноября по 17 декабря 1942 года младший лейтенант Зайцев, будучи снайпером 1047-го стрелкового полка 284-й стрелковой дивизии 62-й армии Сталинградского фронта, лично уничтожил 225 солдат и офицеров противника.
Кроме того, непосредственно на переднем крае обороны Зайцев обучал снайперскому мастерству боевых товарищей. За два месяца он подготовил 28 снайперов.
Как отмечают военные историки, в Зайцеве сочетались все качества, присущие снайперу, - острота зрения, чуткий слух, выдержка, хладнокровие, выносливость, военная хитрость. Так, выслеживая немецких снайперов, Зайцев часто использовал манекен, одетый в советскую униформу. Противник "клевал" на приманку, открывал огонь и раскрывал свою позицию.
При этом Зайцев умел выбирать самые лучшие позиции, маскировать их, и скрывался от гитлеровцев там, где они не могли и предполагать. Сам Зайцев считал главным умением снайпера мыслить нешаблонно и уметь импровизировать.
Зайцев внедрил в войсковую тактику принцип "групповой охоты", когда одну и ту же зону боя перекрывали с разных сторон три снайперские пары — по стрелку и наблюдателю в каждой. Такие группы оказались очень эффективны.
Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1943 года Зайцеву присвоено звание Героя Советского Союза. В 1980 году Зайцева удостоили звания почетного гражданина города-героя Волгограда. Снайперская винтовка Зайцева хранится в Волгоградском музее обороны города.
Девушка-снайпер Люба Макарова на слете снайперов 3-ей ударной армии Калининского фронта в годы Великой Отечественной войны
4 ноября 2018, 08:00
Беспощадные невидимки. Лучшие советские снайперы Великой Отечественной
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ВолгоградСССРОбщество
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