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В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов
Спасатели дважды выезжали в пятницу на помощь людям, которые прыгнули в воду с Володарского и Яхтенного моста в Петербурге, оба остались живы, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:37
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург, происшествия

В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов

15:37 03.07.2020
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© Фото : Прогулки по Санкт-ПетербургуВолодарский мост в Санкт-Петербурге
Володарский мост в Санкт-Петербурге
© Фото : Прогулки по Санкт-Петербургу
Володарский мост в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Спасатели дважды выезжали в пятницу на помощь людям, которые прыгнули в воду с Володарского и Яхтенного моста в Петербурге, оба остались живы, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Утром в начале девятого мужчина прыгнул с Володарского моста. Ему на помощь выдвинулись спасатели на катерах, однако пловец выбрался на берег самостоятельно. В состоянии алкогольного опьянения его забрали сотрудники полиции… Около полудня с Яхтенного моста прыгнул 19-летний молодой человек. Доставив пострадавшего на берег, сотрудники поисково-спасательной службы вернули его к жизни, после чего медики доставили его в больницу", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что днем из реки в районе набережной Обводного канала извлекли мужчину, но спасти его не удалось.
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