В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов

"Утром в начале девятого мужчина прыгнул с Володарского моста. Ему на помощь выдвинулись спасатели на катерах, однако пловец выбрался на берег самостоятельно. В состоянии алкогольного опьянения его забрали сотрудники полиции… Около полудня с Яхтенного моста прыгнул 19-летний молодой человек. Доставив пострадавшего на берег, сотрудники поисково-спасательной службы вернули его к жизни, после чего медики доставили его в больницу", - сказано в сообщении.