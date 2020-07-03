В Петербурге за день два человека прыгнули в воду с мостов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Спасатели дважды выезжали в пятницу на помощь людям, которые прыгнули в воду с Володарского и Яхтенного моста в Петербурге, оба остались живы, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"Утром в начале девятого мужчина прыгнул с Володарского моста. Ему на помощь выдвинулись спасатели на катерах, однако пловец выбрался на берег самостоятельно. В состоянии алкогольного опьянения его забрали сотрудники полиции… Около полудня с Яхтенного моста прыгнул 19-летний молодой человек. Доставив пострадавшего на берег, сотрудники поисково-спасательной службы вернули его к жизни, после чего медики доставили его в больницу", - сказано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что днем из реки в районе набережной Обводного канала извлекли мужчину, но спасти его не удалось.
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