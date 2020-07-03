Министр обороны Турции и глава генштаба прибыли в Ливию

АНКАРА, 3 июл – РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар и глава генштаба ВС страны Яшар Гюлер прибыли с необъявленным визитом в Ливию, сообщает агентство Anadolu, это произошло во время запланированной поездки в Москву спикера правящего на востоке Ливии парламента Акилы Салеха.
"Акар и Гюлер прибыли в Ливию для ознакомления с деятельностью, связанной с заключенными ранее меморандумами", - говорится в сообщении агентства. Турция поддерживает в Ливии Правительство национального согласия, которое конфликтует с парламентом.
25 июня, 18:59ОАЭ раскритиковали роль Турции в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил в ходе выступления в пятницу, что министр обороны находится с визитом в Триполи.
Ранее в Москве Салех провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе встречи Салех и Лавров подтвердили, что военного решения у ливийского конфликта нет.
Визит турецкой делегации в Ливию проходит на фоне критики в адрес турецкой политики со стороны европейских стран. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция играет в Ливии "опасную игру", и подчеркнул, что действия Анкары противоречат обязательствам, взятым на международной конференции в Берлине. В ответ на это пресс-секретарь МИД Турции Хами Аксой заявил, что слова об "опасной игре" можно объяснить "лишь помутнением рассудка". Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе визита в ливийский Тобрук в среду назвал парламент единственным избранным институтом в Ливии, тем самым поддержав Францию в споре с Турцией по Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
В конце ноября 2019 года Эрдоган и Саррадж подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании, касающемся морских зон.