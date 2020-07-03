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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573854491.html
ЦИК опубликовал постановление о результатах голосования по поправкам
Опубликовано постановление ЦИК "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", соответствующий... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:11
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
цик рф
совет федерации рф
политика
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573513328_0:213:3072:1940_1400x0_80_0_0_fcf7f0a46fc3a47e499950221bde68a1.jpg
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РИА Новости
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андрей клишас, конституция рф, цик рф, совет федерации рф, политика

ЦИК опубликовал постановление о результатах голосования по поправкам

15:10 03.07.2020 (обновлено: 15:11 03.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК России
Работа информационного центра ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Опубликовано постановление ЦИК "О результатах общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", соответствующий документ появился на сайте Центральной избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию России, за которые проголосовали 77,92% россиян, подписан итоговый протокол.
Как рассказал РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, поправки вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
Справились с основными задачами – Памфилова об организации голосования по поправкам
Вчера, 11:19Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила организацию голосования по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюАндрей КлишасКонституция РФЦИК РФСовет Федерации РФПолитика
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