Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573854100.html
На Украине упростили поступление в вузы для абитуриентов из Крыма
Парламент Украины на внеочередном заседании в пятницу по инициативе президента Владимира Зеленского изменил закон о высшем образовании, чтобы упростить... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:06
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
оон
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1400x0_80_0_0_721718a2e5474b8cfae2aed099f5aa0e.jpg
https://ria.ru/20200701/1573748218.html
https://ria.ru/20200626/1573491578.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1400x0_80_0_0_721718a2e5474b8cfae2aed099f5aa0e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:0:2276:1706_1400x0_80_0_0_b1939f42645d1214ef87c162c40acad8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_111:0:1817:1706_1400x0_80_0_0_8b2cea3bffc15578b28122151b6622b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, оон, украина, в мире

На Украине упростили поступление в вузы для абитуриентов из Крыма

15:06 03.07.2020
659
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Парламент Украины на внеочередном заседании в пятницу по инициативе президента Владимира Зеленского изменил закон о высшем образовании, чтобы упростить поступление в украинские вузы выпускникам школ Крыма и Донбасса.
Такое решение поддержали 310 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ еще должен подписать президент Владимир Зеленский.
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины
1 июля, 17:21Голосование по поправкам в Конституцию
Украина призвала ввести санкции против организаторов голосования в Крыму
Как уточнили ранее в офисе Зеленского, принятие законодательных изменений позволит поступать в вузы на Украине без внешнего независимого оценивания и иметь возможность поступить во все вузы страны, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас.
Кроме того, выпускники Луганской и Донецкой областей смогут учиться в украинских вузах бесплатно через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников из Крыма и Севастополя.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Петр Порошенко
26 июня, 01:16
Порошенко заявил о шансе Украины "вернуть" Крым
2280016
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Здание правительства Украины в Киеве
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
В Совфеде ответили на критику США в адрес "Буревестника" и "Посейдона"
Полиция во время акции протеста
В Германии прошли протесты против закона об отказе от угля в энергетике
Глава ДНР Денис Пушилин
Донбасс не вернется в состав Украины, заявил Пушилин
Украинский военный
В ЛНР заявили о ликвидации огневой позиции силовиков в Донбассе
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые установили температурную аномалию в пещере "Таврида"
Прохожие у торгового центра Европа в Одессе
На Украине за три дня зафиксировали более трех тысяч нарушений карантина
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Украинский военный
В ДНР заявили о гибели человека из-за обстрела со стороны силовиков
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что Россия "поможет" Украине восстановить Донбасс
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Зеленский оценил прогресс по урегулированию конфликта в Донбассе
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Епархия изучит данные о судимости лишенного сана схиигумена Сергия
Индия. Нью-Дели
Индия прекратит импорт энергооборудования из Китая и Пакистана
Туристы в Милане, Италия
Власти Италии уточнили, из каких стран там ждут туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния