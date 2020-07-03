В Свердловской области пять человек не допустили на ЕГЭ из-за температуры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Пять человек в Пять человек в Свердловской области в первый день основного этапа ЕГЭ не допустили к сдаче экзамена из-за температуры, сообщает в пятницу департамент информполитики региона.

"В первый день основного этапа ЕГЭ к сдаче экзамена по причине повышенной температуры были не допущены пять человек. Все они в соответствии с существующим порядком смогут пройти аттестацию в резервные дни 24 и 25 июля и в период с 3 по 8 августа. Отметим, что Рособрнадзором по итогам первого дня основного периода ЕГЭ была дана рекомендация в случаях фиксации повышенной температуры у участника ЕГЭ проводить повторный замер, который должен выполнить медицинский работник, находящийся в ППЭ (пункте проведения экзаменов – ред.)", - говорится в сообщении.

Первый экзамен в рамках основного этапа сдачи ЕГЭ в Свердловской области прошел в штатном режиме – без нарушений и технических сбоев. 3 июля участники итоговой аттестации сдавали географию, литературу, информатику и ИКТ. В день проведения экзаменов в регионе было задействовано 146 пунктов, в общей сложности участниками аттестации стали 5,5 тысяч человек – выпускники этого года и прошлых лет, уточняет департамент.

В пунктах проведения экзаменов были выполнены все предписания Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Экзамен прошел с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности: в пунктах проведения нанесена разметка для соблюдения дистанции, в тех школах, где позволяет планировка, организован запуск сдающих ЕГЭ через два входа. Также ППЭ оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.

Кроме того, перед экзаменом была проведена тщательная дезинфекция помещений. На подготовку пунктов проведения экзаменов к итоговой аттестации из бюджета Свердловской области было выделено порядка 43 миллионов рублей. В этом году Свердловская область впервые участвует в апробации новой технологии передачи контрольно-измерительных материалов.