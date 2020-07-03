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В Свердловской области пять человек не допустили на ЕГЭ из-за температуры
Пять человек в Свердловской области в первый день основного этапа ЕГЭ не допустили к сдаче экзамена из-за температуры, сообщает в пятницу департамент... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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свердловская область
образование - общество
общество
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), свердловская область, образование - общество, общество

В Свердловской области пять человек не допустили на ЕГЭ из-за температуры

15:05 03.07.2020
127
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Пять человек в Свердловской области в первый день основного этапа ЕГЭ не допустили к сдаче экзамена из-за температуры, сообщает в пятницу департамент информполитики региона.
"В первый день основного этапа ЕГЭ к сдаче экзамена по причине повышенной температуры были не допущены пять человек. Все они в соответствии с существующим порядком смогут пройти аттестацию в резервные дни 24 и 25 июля и в период с 3 по 8 августа. Отметим, что Рособрнадзором по итогам первого дня основного периода ЕГЭ была дана рекомендация в случаях фиксации повышенной температуры у участника ЕГЭ проводить повторный замер, который должен выполнить медицинский работник, находящийся в ППЭ (пункте проведения экзаменов – ред.)", - говорится в сообщении.
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Первый экзамен в рамках основного этапа сдачи ЕГЭ в Свердловской области прошел в штатном режиме – без нарушений и технических сбоев. 3 июля участники итоговой аттестации сдавали географию, литературу, информатику и ИКТ. В день проведения экзаменов в регионе было задействовано 146 пунктов, в общей сложности участниками аттестации стали 5,5 тысяч человек – выпускники этого года и прошлых лет, уточняет департамент.
В пунктах проведения экзаменов были выполнены все предписания Роспотребнадзора и Рособрнадзора. Экзамен прошел с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности: в пунктах проведения нанесена разметка для соблюдения дистанции, в тех школах, где позволяет планировка, организован запуск сдающих ЕГЭ через два входа. Также ППЭ оснащены рециркуляторами воздуха, обеззараживающими лампами, все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками.
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

Ученики школы №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

Ученица школы №2030 сдает личные вещи перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

Школьнице измеряют температуру перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Досмотр на входе в школу №2030 перед началом сдачи единого государственного экзамена по литературе
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

Школьники перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

Предметы на парте ученика перед началом единого государственного экзамена в школе № 208 в Екатеринбурге
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

Школьники перед началом единого государственного экзамена
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанк

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

Система видеонаблюдения в пункте проведения экзамена (ППЭ) во время сдачи единого государственного экзамена по информатике в школе №62 Авиастроительного района Казани
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

Школьница ищет свою фамилию в списках на сдачу перед началом единого государственного экзамена в средней общеобразовательной школе №13 Владивостока
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

Преподаватель и школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в Образовательном центре гимназии № 6 Горностай в Новосибирск
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 13

Из-за пандемии коронавируса единый госэкзамен сдают только те, кто поступает в вузы.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
2 из 13

На ЕГЭ 3 июля зарегистрировались около 173 тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
3 из 13

Им предстоит сдать экзамен по литературе, географии или информатики.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
4 из 13

ЕГЭ проводят в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
5 из 13

Все классы перед приемом учеников дезинфицировали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 13

В пунктах проведения ЕГЭ реализованы дополнительные меры безопасности.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 13

Каждый пункт оснастили бесконтактными термометрами, обеззараживателями воздуха и индивидуальными средствами защиты.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Чтобы обеспечить соблюдение социальной дистанции, на пол нанесли специальную разметку.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии № 12 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
10 из 13

За ходом проведения экзаменов следят общественные наблюдатели.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 13

Серьезных сбоев в день старта единого госэкзамена не зафиксировали.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Основной период ЕГЭ продлится до 25 июля.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
13 из 13

На участие в экзаменах зарегистрировались более 700 тысяч человек.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Кроме того, перед экзаменом была проведена тщательная дезинфекция помещений. На подготовку пунктов проведения экзаменов к итоговой аттестации из бюджета Свердловской области было выделено порядка 43 миллионов рублей. В этом году Свердловская область впервые участвует в апробации новой технологии передачи контрольно-измерительных материалов.
В 2020 году Единый государственный экзамен в Свердловской области планируют сдавать свыше 17 тысяч выпускников этого года и две тысячи выпускников прошлых лет, отмечает департамент.
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