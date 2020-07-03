На Украине за три дня зафиксировали более трех тысяч нарушений карантина

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи нарушений карантина выявили на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в кафе на Почти 3 тысячи нарушений карантина выявили на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в кафе на Украине после проверок за последние три дня, сообщили в офисе президента Владимира Зеленского

В пятницу состоялось традиционное селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента с участием представителей правительства и правоохранительных органов. Собравшиеся доложили Зеленскому обстановку.

"Более 19 тысяч проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их совершили почти 12 тысяч… По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания", - говорится в сообщении.

В ответ на это президент отметил, что "люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение мер безопасности и тем самым подвергает клиентов опасности заражения".

"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и на Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц", - отметили в офисе.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.