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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573853801.html
На Украине за три дня зафиксировали более трех тысяч нарушений карантина
Почти 3 тысячи нарушений карантина выявили на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в кафе на Украине после РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
максим степанов
коронавирусы
воз
владимир зеленский
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, максим степанов, коронавирусы, воз, владимир зеленский, украина, в мире

На Украине за три дня зафиксировали более трех тысяч нарушений карантина

15:06 03.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохожие у торгового центра "Европа" в Одессе
Прохожие у торгового центра Европа в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Почти 3 тысячи нарушений карантина выявили на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в кафе на Украине после проверок за последние три дня, сообщили в офисе президента Владимира Зеленского.
В пятницу состоялось традиционное селекторное совещание по предотвращению распространения коронавируса под председательством президента с участием представителей правительства и правоохранительных органов. Собравшиеся доложили Зеленскому обстановку.
"Более 19 тысяч проверок провели на объектах торговли продовольственными и непродовольственными товарами, продуктовых рынках и в заведениях общественного питания с 19 июня 2020 года. Количество проверок ежедневно увеличивается, и за последние три дня их совершили почти 12 тысяч… По результатам этих проверок за три дня выявлено 2788 нарушений, за которые составлены протоколы и предписания", - говорится в сообщении.
В ответ на это президент отметил, что "люди устали и расслабились, но бизнес, который зарабатывает, должен нести ответственность, если не контролирует соблюдение мер безопасности и тем самым подвергает клиентов опасности заражения".
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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"Министр здравоохранения Максим Степанов доложил, что на Закарпатье и на Волыни в медучреждениях начали готовить больше койко-мест в связи с ростом количества больных и заполнением больниц", - отметили в офисе.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Затем на Украине стартовал второй этап, на котором возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
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С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались. Ранее минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 46,76 тысячи случаев COVID-19, скончались 1212 человек, 20,56 тысячи пациентов выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеМаксим СтепановКоронавирусыВОЗВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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