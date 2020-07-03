Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573853450.html
В Госдуме заявили, что плана перехода на дистанционное образование нет
Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование не существует, в период распространения коронавируса такой формат был экстренной мерой, однако... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:23
социальный навигатор
сн_образование
госдума рф
вячеслав никонов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_0:310:3005:2000_1400x0_80_0_0_a89533f7597c9ce8ed9bfd86348d6a5c.jpg
https://ria.ru/20200521/1571784690.html
https://na.ria.ru/20200703/1573835457.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_0:310:3005:2000_1400x0_80_0_0_a89533f7597c9ce8ed9bfd86348d6a5c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_225:0:2892:2000_1400x0_80_0_0_3c5f00293223bfef1af38f3bd9a9d7c3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/66550/89/665508936_559:0:2559:2000_1400x0_80_0_0_86718b43a5751cd69d1f50ce403f3625.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, госдума рф, вячеслав никонов, общество

В Госдуме заявили, что плана перехода на дистанционное образование нет

14:58 03.07.2020 (обновлено: 15:23 03.07.2020)
587
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВячеслав Никонов
Вячеслав Никонов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Вячеслав Никонов . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование не существует, в период распространения коронавируса такой формат был экстренной мерой, однако спрос и предложение на "дистанционку" возросли, считает глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, в пятницу Никонов принял участие в заседании Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ. Заседание прошло в формате видеоконференции на тему "Образовательные организации высшего образования в условиях пандемии и после нее".
Президент РФ Владимир Путин
21 мая, 14:25Распространение нового коронавируса
Путин назвал слухи о замене образования на дистанционное провокацией
В своем выступлении депутат отметил, что получил в последнее месяцы много писем, в которых выражается обеспокоенность якобы имеющимися планами перехода на тотальное дистанционное образование, причем как в школах, так и в вузах.
"Думаю, что мы как представители государственной власти и как Общественный совет должны успокоить наших сограждан. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование, конечно, не существует. Это были экстренные меры, которые себя оправдали в значительной степени, потому что иначе мы бы не смогли завершить учебный год", - сказал Никонов.
Вместе с тем, депутат подчеркнул, что в области дистанционного образования реально достигнуты серьезные позитивные изменения.
"За несколько недель мы сделали серьезный рывок вперед, причем долгосрочный, и нам этот опыт явно пригодится. Гораздо больше людей готово сейчас преподавать онлайн, гораздо больше людей готово учиться онлайн. И спрос, и предложение на дистанционное образование выросли", - отметил парламентарий.
Также Никонов выразил надежду, что с 1 сентября образовательная система перейдет на обычный нормальный режим обучения, но в любом случае нужно совершенствовать те наработки, которые были получены в период пандемии. И здесь очень важен вопрос инфраструктуры, обеспеченности школ, вузов и отдельных учащихся инструментами для дистанционного образования.
"Хотелось бы, чтобы это подтолкнуло отечественных производителей гаджетов, компьютеров и так далее. Это мог быть серьезный национальный проект", - добавил депутат.
Аудитория в университете
Вчера, 11:18
Исследование показало, насколько студенты довольны дистанционной учебой
900010
Обсудить 0
Социальный навигаторСН_ОбразованиеГосдума РФВячеслав НиконовОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин опроверг слухи о подмене очного обучения дистанционным
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
COVID-19 не изменил планы "Росатома" по выпуску топлива для АЭС будущего
Девушки в парке в центре Милана
В Италии ожидают серьезное снижение рождаемости из-за COVID-19
Медик надевает защитный костюм
Перепрофилированные псковские больницы ввернутся к штатной работе
Школьница перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
Ручка, маска и дистанция: ЕГЭ в условиях пандемии
Единый государственный экзамен в школе № 208 в Екатеринбурге
Рособрнадзор рассказал, как прошел первый день ЕГЭ
Туристы в Милане, Италия
Власти Италии уточнили, из каких стран там ждут туристов
Председатель парламента Ливии Акила Салех
Спикер парламента Ливии обвинил главу ПНС в нарушении соглашений
Автомат электронной записи к врачу
Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют
Киев
На Украине упростили поступление в вузы для абитуриентов из Крыма
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май
Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков
Участники чемпионата WorldSkills
Власти предложили перенести национальный финал WorldSkills на 2023 год
Здание правительства Украины в Киеве
Источник: Киев не привез в Берлин проект измененной конституции
Режиссер Кирилл Серебренников перед заседанием по делу Седьмой студии в Мещанском суде Москвы
Деньги, которые выплатят фигуранты дела "Седьмой студии", вернут в бюджет
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:31Эксперт рассказал, как не допустить "снежного кома" из кредитов
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратится в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
Лента новостейМолния