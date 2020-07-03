В Госдуме заявили, что плана перехода на дистанционное образование нет

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование не существует, в период распространения коронавируса такой формат был экстренной мерой, однако спрос и предложение на "дистанционку" возросли, считает глава комитета Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование не существует, в период распространения коронавируса такой формат был экстренной мерой, однако спрос и предложение на "дистанционку" возросли, считает глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

Как сообщили журналистам в пресс-службе комитета, в пятницу Никонов принял участие в заседании Общественного совета при министерстве науки и высшего образования РФ. Заседание прошло в формате видеоконференции на тему "Образовательные организации высшего образования в условиях пандемии и после нее".

В своем выступлении депутат отметил, что получил в последнее месяцы много писем, в которых выражается обеспокоенность якобы имеющимися планами перехода на тотальное дистанционное образование, причем как в школах, так и в вузах.

"Думаю, что мы как представители государственной власти и как Общественный совет должны успокоить наших сограждан. Никакого плана перехода на всеобщее дистанционное образование, конечно, не существует. Это были экстренные меры, которые себя оправдали в значительной степени, потому что иначе мы бы не смогли завершить учебный год", - сказал Никонов.

Вместе с тем, депутат подчеркнул, что в области дистанционного образования реально достигнуты серьезные позитивные изменения.

"За несколько недель мы сделали серьезный рывок вперед, причем долгосрочный, и нам этот опыт явно пригодится. Гораздо больше людей готово сейчас преподавать онлайн, гораздо больше людей готово учиться онлайн. И спрос, и предложение на дистанционное образование выросли", - отметил парламентарий.

Также Никонов выразил надежду, что с 1 сентября образовательная система перейдет на обычный нормальный режим обучения, но в любом случае нужно совершенствовать те наработки, которые были получены в период пандемии. И здесь очень важен вопрос инфраструктуры, обеспеченности школ, вузов и отдельных учащихся инструментами для дистанционного образования.