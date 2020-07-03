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В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Выздоровевших после коронавируса в Калининградской области за последние сутки зафиксировано в три раза больше, чем заболевших, сообщили журналистам в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:55
2020-07-03T14:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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КАЛИНИНГРАД, 3 июл - РИА Новости.
Выздоровевших после коронавируса
в Калининградской области
за последние сутки зафиксировано в три раза больше, чем заболевших, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции, трое из которых выявлено без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований, их обследовали по инициативе работодателей — это прибывшие для трудоустройства в Калининградскую область либо возвращающиеся из отпуска. Выписались из стационаров за последние сутки 45 человек", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, 12 заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у семи из них диагностирована пневмония.
Всего на 3 июля в Калининградской области на COVID-19 обследованы почти 92 тысячи человек, выявлено 2487 случаев заражения, 1583 человека выздоровели, скончались 38. Остаются под медицинским наблюдением 384 человека, в том числе 20 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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