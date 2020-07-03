В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки в области подтверждено 15 случаев коронавирусной инфекции, трое из которых выявлено без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований, их обследовали по инициативе работодателей — это прибывшие для трудоустройства в Калининградскую область либо возвращающиеся из отпуска. Выписались из стационаров за последние сутки 45 человек", - сказали в штабе.