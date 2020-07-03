Власти предложили перенести национальный финал WorldSkills на 2023 год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Правительство Новгородской области предлагает перенести на 2023 год национальный финал чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, который должен пройти в 2021 году в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Исходя из бюджетной ситуации этого года, мы посоветовались и приняли решение попросить Союз "Молодые профессионалы" перенести проведение финала национального чемпионата в Великом Новгороде на 2023 год. Зато мы в полном объеме сохраним заявки по модернизации колледжей, которые требуют достаточно серьезного регионального софинансирования. Мы не будем останавливаться и сокращать расходы здесь. Мы пожертвуем праздником, но зато сохраним все финансирование на переоборудование колледжей и техникумов", – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин , слова которого приводятся в сообщении.

При этом, как отметил Никитин, Новгородская область в 2022 году, как и планировалось, будет партнером Санкт-Петербурга по проведению чемпионата Euroskills. Предполагается, что в Новгородской области пройдут соревнования по компетенциям группы Future Skills.

Ранее в октябре Никитин сообщал РИА Новости, что на национальном финале чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkills Russia в Великом Новгороде ожидается более 2 тысяч участников и столько же гостей.