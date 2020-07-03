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Власти предложили перенести национальный финал WorldSkills на 2023 год
Правительство Новгородской области предлагает перенести на 2023 год национальный финал чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkills Russia,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:49
worldskills
worldskills
великий новгород
андрей никитин (политик)
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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worldskills, великий новгород, андрей никитин (политик), общество

Власти предложили перенести национальный финал WorldSkills на 2023 год

14:49 03.07.2020
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© РИА Новости / Павел ЛисицынУчастники чемпионата WorldSkills
Участники чемпионата WorldSkills
© РИА Новости / Павел Лисицын
Участники чемпионата WorldSkills. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл – РИА Новости. Правительство Новгородской области предлагает перенести на 2023 год национальный финал чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, который должен пройти в 2021 году в Великом Новгороде, сообщает пресс-служба администрации региона.
"Исходя из бюджетной ситуации этого года, мы посоветовались и приняли решение попросить Союз "Молодые профессионалы" перенести проведение финала национального чемпионата в Великом Новгороде на 2023 год. Зато мы в полном объеме сохраним заявки по модернизации колледжей, которые требуют достаточно серьезного регионального софинансирования. Мы не будем останавливаться и сокращать расходы здесь. Мы пожертвуем праздником, но зато сохраним все финансирование на переоборудование колледжей и техникумов", – сказал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, слова которого приводятся в сообщении.
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При этом, как отметил Никитин, Новгородская область в 2022 году, как и планировалось, будет партнером Санкт-Петербурга по проведению чемпионата Euroskills. Предполагается, что в Новгородской области пройдут соревнования по компетенциям группы Future Skills.
Ранее в октябре Никитин сообщал РИА Новости, что на национальном финале чемпионата России по профессиональному мастерству WorldSkills Russia в Великом Новгороде ожидается более 2 тысяч участников и столько же гостей.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Мировой чемпионат WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием профессионального мастерства. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году.
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WorldSkillsWorldSkillsВеликий НовгородАндрей Никитин (политик)Общество
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