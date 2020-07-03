Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"

"Пещера долгое время использовалась хищниками как логово. На многих костях крупных животных мы обнаружили покусы хищников. Такие хищники, как древние гиены, разделывали добычу и частями пытались затащить к себе в логово, чтобы там съесть или накормить своих детенышей", - сказал Гимранов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".