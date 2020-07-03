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Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"
Крымская пещера "Таврида" долгое время являлась логовом хищников, сообщил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:06
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Палеонтолог рассказал о крымской пещере "Таврида"

14:46 03.07.2020 (обновлено: 18:06 03.07.2020)
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© Фото : пресс-служба КФУУченые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
Ученые КФУ совместно с коллегами из Москвы и Екатеринбурга при новом исследовании пещеры “Таврида” обнаружили зубы древнего носорога стефаноринуса
© Фото : пресс-служба КФУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости. Крымская пещера "Таврида" долгое время являлась логовом хищников, сообщил старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Дмитрий Гимранов.
"Пещера долгое время использовалась хищниками как логово. На многих костях крупных животных мы обнаружили покусы хищников. Такие хищники, как древние гиены, разделывали добычу и частями пытались затащить к себе в логово, чтобы там съесть или накормить своих детенышей", - сказал Гимранов журналистам в крымском пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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По его словам, в пещере выращивали своих детенышей древние гиены и саблезубые кошки. Животные жили примерно 1,5 миллиона лет назад на протяжении примерно 300 тысяч лет.
При этом Гимранов подчеркнул, что кости многих древних животных, найденные в пещере, были принесены туда хищниками, поэтому шансов найти целые скелеты крайне малы.
Карстовая полость - пещера длиной около двух километров - была обнаружена в Белогорском районе Крыма в районе поселка Зуя во время строительства трассы "Таврида" в 2018 году. Спелеологи Крыма нашли в пещере останки древних хищников и других животных. В пещеру были организованы комплексные экспедиции, в состав которых входили специалисты разных областей - спелеологи, палеонтологи, археологи, палеоботаники, специалисты по радиоизотопному датированию. Были взяты пробы культур микробиологами, сейчас идет их изучение. Пещера, по мнению ученых, сохранялась запечатанной не менее миллиона лет.
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