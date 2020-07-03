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Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют
Чаще всего в России болели в 2019 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, реже всего - в Чечне, Кабардино-Балкарии и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:04
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алтайский край
санкт-петербург
общество
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алтайский край
санкт-петербург
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/104504/17/1045041769_0:0:2872:1616_1400x0_80_0_0_637e60d98ca5c584a1b662275825660a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алтайский край, санкт-петербург, общество

Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют

14:43 03.07.2020 (обновлено: 15:04 03.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтомат электронной записи к врачу
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© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Чаще всего в России болели в 2019 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, реже всего - в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Зарегистрированных больных всего на 100 тысяч населения: Алтайский край - 252719,7, Санкт-Петербург – 239412, Ямало-Ненецкий автономный округ - 231345,4", - говорится в сборнике.
Наименьшее число заболевших отмечается в Чечне – 90699,6 заболевших на 100 тысяч населения, Кабардино-Балкарии – 95849,4 и в Еврейской автономной области - 112317,3, уточняется в документе.
Всего в 2019 году было выявлено более 242 миллионов болезней у жителей России, что примерно на 2 миллиона больше, чем годом ранее, отмечается в сборнике.
Врач в поликлинике
Вчера, 14:23
Минздрав заявил о росте числа больных рассеянным склерозом
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Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Алтайский крайСанкт-ПетербургОбщество
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