Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Чаще всего в России болели в 2019 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, реже всего - в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.

Наименьшее число заболевших отмечается в Чечне – 90699,6 заболевших на 100 тысяч населения, Кабардино-Балкарии – 95849,4 и в Еврейской автономной области - 112317,3, уточняется в документе.