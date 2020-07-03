https://ria.ru/20200703/1573852406.html
Минздрав назвал регионы, в которых чаще болеют
Чаще всего в России болели в 2019 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, реже всего - в Чечне, Кабардино-Балкарии и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:43
2020-07-03T15:04
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
алтайский край
санкт-петербург
общество
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https://ria.ru/20200703/1573850727.html
алтайский край
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство здравоохранения рф (минздрав россии), алтайский край, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Чаще всего в России болели в 2019 году в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе, реже всего - в Чечне, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомились РИА Новости.
"Зарегистрированных больных всего на 100 тысяч населения: Алтайский край
- 252719,7, Санкт-Петербург
– 239412, Ямало-Ненецкий автономный округ - 231345,4", - говорится в сборнике.
Наименьшее число заболевших отмечается в Чечне – 90699,6 заболевших на 100 тысяч населения, Кабардино-Балкарии – 95849,4 и в Еврейской автономной области - 112317,3, уточняется в документе.
Всего в 2019 году было выявлено более 242 миллионов болезней у жителей России, что примерно на 2 миллиона больше, чем годом ранее, отмечается в сборнике.