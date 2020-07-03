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Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопопреклонению в память о погибшем от рук полиции... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:39
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беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, борис джонсон, великобритания, сша, в мире

Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде

14:39 03.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 3 июл – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что скептически воспринимает жесты, подобные коленопопреклонению в память о погибшем от рук полиции афроамериканце Джордже Флойде.
По городам США в июне прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После истории с Флойдом колено в память о трагедии преклоняли футболисты, а также многие общественные деятели в США и Великобритании.
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"Я не верю в жесты, я верю в суть", - сказал Джонсон в пятницу в радиоинтервью, отвечая на вопрос о том, согласился бы он преклонить колено.
Он подчеркнул, что не хочет, "чтобы людей вынуждали делать то, что они не обязательно хотят делать".
"Я бы предпочел увидеть историю успеха, разговор о возможностях, которые мы можем предоставить молодым чернокожим людям. Вот что я хотел бы видеть", - отметил Джонсон.
В своей позиции британский премьер солидарен с министром иностранных дел Домиником Раабом, заявившим ранее, что может преклонить колено лишь перед королевой и своей женой. Рааб пояснил, что перед женой он преклонял колено, когда делал ей предложение.
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