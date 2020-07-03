Джонсон скептически оценил идею преклонять колено в память о Флойде

По городам США в июне прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После истории с Флойдом колено в память о трагедии преклоняли футболисты, а также многие общественные деятели в США и Великобритании.

"Я не верю в жесты, я верю в суть", - сказал Джонсон в пятницу в радиоинтервью, отвечая на вопрос о том, согласился бы он преклонить колено.

Он подчеркнул, что не хочет, "чтобы людей вынуждали делать то, что они не обязательно хотят делать".

"Я бы предпочел увидеть историю успеха, разговор о возможностях, которые мы можем предоставить молодым чернокожим людям. Вот что я хотел бы видеть", - отметил Джонсон.