Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент Президент Абхазии Аслан Бжания не исключает, что руководство республики тоже может инициировать изменение конституции, в частности, для усиления роли парламента, но не ранее 2021 года.

"На мой взгляд, определенные изменения в нашей конституции будут, но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода, это скорее всего – в 2021 году", - сказал Бжания на онлайн-конференции.

По словам президента, речь может пойти о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усилении роли парламента. "Мы ещё раз всё проревизируем, подключим специалистов-правоведов с тем, чтобы изменения, которые предполагается внести в конституцию, они помогли нам решить ряд проблем", - сказал глава республики.

Говоря об изменениях в российской конституции, Бжания, принявший участие в общероссийском голосовании, назвал их проработанным и важным вопросом и отметил, что поправки направлены на улучшение качества жизни граждан России.

"Гражданство предполагает определённые обязательства перед государством. Я гражданин Абхазии, у меня российское гражданство, и мой долг – принимать участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации . Изменения в Конституцию РФ – это проработанный, очень важный вопрос, и я счёл для себя необходимым как гражданин прийти и проголосовать", - сказал Бжания.

Он подчеркнул, что речь идёт об усилении государственных институтов, а весь механизм направлен на то, чтобы улучшить качество жизни граждан России. "Для меня невозможно не принять участие в таком событии", - сказал президент республики.

Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.