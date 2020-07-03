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Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию
Президент Абхазии Аслан Бжания не исключает, что руководство республики тоже может инициировать изменение конституции, в частности, для усиления роли... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:36
россия
аслан бжания
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абхазия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, аслан бжания, александр анкваб, абхазия, в мире

Бжания не исключил, что Абхазия может внести изменения в Конституцию

14:36 03.07.2020
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© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкАслан Бжания
Аслан Бжания
© Министерство обороны РФ Томас Тхайцук
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Аслан Бжания. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Аслан Бжания не исключает, что руководство республики тоже может инициировать изменение конституции, в частности, для усиления роли парламента, но не ранее 2021 года.
"На мой взгляд, определенные изменения в нашей конституции будут, но я не думаю, что это произойдет в ближайшие полгода, это скорее всего – в 2021 году", - сказал Бжания на онлайн-конференции.
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По словам президента, речь может пойти о перераспределении полномочий между ветвями власти, об усилении роли парламента. "Мы ещё раз всё проревизируем, подключим специалистов-правоведов с тем, чтобы изменения, которые предполагается внести в конституцию, они помогли нам решить ряд проблем", - сказал глава республики.
Говоря об изменениях в российской конституции, Бжания, принявший участие в общероссийском голосовании, назвал их проработанным и важным вопросом и отметил, что поправки направлены на улучшение качества жизни граждан России.
"Гражданство предполагает определённые обязательства перед государством. Я гражданин Абхазии, у меня российское гражданство, и мой долг – принимать участие в общественно-политических мероприятиях, которые происходят в Российской Федерации. Изменения в Конституцию РФ – это проработанный, очень важный вопрос, и я счёл для себя необходимым как гражданин прийти и проголосовать", - сказал Бжания.
Он подчеркнул, что речь идёт об усилении государственных институтов, а весь механизм направлен на то, чтобы улучшить качество жизни граждан России. "Для меня невозможно не принять участие в таком событии", - сказал президент республики.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.
За поправки в Конституцию РФ проголосовали в Абхазии более 2,7 тысячи россиян, против - 171 человек, сообщили ранее РИА Новости в посольстве России в республике. Голосование прошло в посольстве РФ в Сухуме, в нем приняли участие российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Абхазии. Бжания, а также вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб проголосовали досрочно 30 июня.
Инна Святенко на пресс-конференции в агентстве РИА Новости
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