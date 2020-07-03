Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля, сделав выходным

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. День Конституции, отмечаемый 12 декабря, можно перенести на 1 июля и сделать его выходным, считает глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия") ранее заявила, что 1 июля, день общероссийского голосования по поправкам к конституции, в перспективе стоит сделать выходным.
"В нашей стране уже есть праздничная дата – День Конституции Российской Федерации. Известно, что она несколько раз переносилась и сейчас отмечается 12 декабря, поэтому считаю, что делать дополнительный праздничный день было бы не совсем правильно", - сказала Святенко РИА Новости в пятницу.
Но можно, по ее словам, "рассмотреть возможность переноса этого дня на 1 июля и сделать его вновь выходным, как это было раньше".
День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. В течение 12 лет 12 декабря было выходным днем. С 1 января 2005 года, согласно принятым Госдумой поправкам в Трудовой кодекс (Федеральный закон от 29 декабря 2004 года), этот день стал рабочим. В июле 2005 года День Конституции России был причислен к памятным датам.