Сенатор предложила перенести День Конституции на 1 июля, сделав выходным

"В нашей стране уже есть праздничная дата – День Конституции Российской Федерации. Известно, что она несколько раз переносилась и сейчас отмечается 12 декабря, поэтому считаю, что делать дополнительный праздничный день было бы не совсем правильно", - сказала Святенко РИА Новости в пятницу.