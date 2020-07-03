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Минздрав заявил о росте числа больных рассеянным склерозом
Число больных рассеянным склерозом в России растет последние три года - с 80,5 тысячи в 2017 году до 85,2 тысячи в 2019 году, заявила временно исполняющая... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T20:01
россия
совет федерации рф
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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россия, совет федерации рф, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав заявил о росте числа больных рассеянным склерозом

14:23 03.07.2020 (обновлено: 20:01 03.07.2020)
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© Fotolia / lenetsnikolaiВрач в поликлинике
Врач в поликлинике
© Fotolia / lenetsnikolai
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Число больных рассеянным склерозом в России растет последние три года - с 80,5 тысячи в 2017 году до 85,2 тысячи в 2019 году, заявила временно исполняющая обязанности директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава России Эльмира Вергазова.
"По статистическим данным на сегодня, за последние 3 года, с 2017 по 2019 год, имеется тенденция к увеличению количества больных рассеянным склерозом с 80,5 тысячи в 2017 году до 85,2 тысячи в 2019 году", - сказала Вергазова на заседании экспертного совета по здравоохранению при комитете Совета Федерации по социальной политике на тему "Совершенствование организации медико-социальной помощи пациентам с рассеянным склерозом".
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Она отметила, что есть также тенденция к увеличению больничной летальности больных с рассеянным склерозом – если в 2017 году она составляла 0,5%, то в 2019 году это уже 0,61%. Среди больных рассеянным склерозом в России есть также 709 детей, уточнила Вергазова.
По ее словам, в России началась разработка клинических рекомендаций по лечению пациентов с рассеянным склерозом. "Мы очень надеемся, что в ближайшее время клинические рекомендации будут приняты", - подчеркнула она.
В свою очередь директор департамента по делам инвалидов Минтруда РФ Дмитрий Лигомина рассказал, что в России 53,6 тысячи человек имеют статус инвалидов с рассеянным склерозом, 179 из них - дети.
По словам Лигомины, в министерстве сейчас работают над законопроектом о комплексной реабилитации. В его рамках будут разработаны стандарты с учетом специфики отдельных заболеваний.
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РоссияСовет Федерации РФМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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