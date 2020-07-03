Собор Святой Софии в Стамбуле – знаменитый памятник византийской архитектуры , самая величественная постройка юстиниановской эпохи. Крупнейший христианский храм до постройки собора Святого Петра в Риме.

Храм был построен императором Юстинианом I в Константинополе (ныне Стамбул) в 532-537 годах на месте сгоревших христианских храмов, возведенных в IV и V веках при императорах Константине I и Феодосии II.

Руководили его строительством архитекторы Исидор Милетский и Анфимий Тралльский.

В постройке участвовали сотни мастеров и десять тысяч рабочих. Стены строили из особых кирпичей, которые уменьшали тяжесть громадного купола. Столбы, предназначенные для опоры купола, клали из больших глыб известкового камня, связывая их свинцовой заливкой и железными полосами.

При строительстве собора также использовали мрамор, золото и серебро, слоновую кость, драгоценные камни.

Софийский собор имеет план классической базилики . Основание представляет собой прямоугольник 68 метров в ширину и 75 метров в длину. Высота здания составляет 55,6 метров с центральным куполом диаметром 31 метр. У основания купола сделано 40 больших арочных окон. Благодаря этому создается ощущение, что купол будто парит в воздухе.

Внутренние поверхности купола, сводов и арок были покрыты мозаичными орнаментами, иконами и картинами на темы Священного Писания на золотом и темно-лазоревом фоне.

Мозаикой был украшен не только храм Софии, но и принадлежащие ему постройки.

Среди дошедших до нас мозаик святой Софии – крупное мозаичное изображение Иисуса Христа , помещенное над царскими вратами. Сохранилось также изображение Богоматери с Младенцем Иисусом, которое находится на подпружной арке храма с западной стороны. По сторонам Богоматери два апостола – Петр и Павел. На южной стороне храма, в довольно глубоких нишах, находящихся внизу окон, уцелели изображения святителей, выполненные в строго византийском стиле, с греческими вертикальными надписями. На северной стороне уцелело несколько изображений пророков.

Практически сразу со времени постройки Софию Константинопольскую стали называть великой.

На протяжении 900 лет собор был резиденций Патриарха Константинопольского. Службы в храме поражали своей роскошью. При Юстиниане штат священнослужителей храма составлял более 500 человек.

С начала 7 века собор Святой Софии стал постоянным местом коронации византийский императоров. Согласно летописному преданию, красота богослужения, великолепие архитектуры и убранства собора, увиденные послами киевского князя Владимира Святославича, побудили его к принятию христианства.

Пожары и землетрясения заставляли неоднократно восстанавливать здание , изменяя его первоначальный облик. Тем не менее собор Святой Софии считался символом могущества Византийской империи. Именно в нем в 1054 году кардинал папы римского Гумберт вручил константинопольскому патриарху Михаилу Керулларию грамоту о его отлучении от церкви. Это событие привело к разделению единой христианской церкви на православную и католическую.

В 1204 году собор был осквернен и разграблен крестоносцами.

В 1453 году Константинополь – главный центр православия – был захвачен турками под предводительством султана Мехмеда II. Софийский собор был разграблен. Вскоре он был превращен в мечеть Айя-София. В XV-XVI веках к ней были пристроены четыре минарета. В XVI веке к Айе-Софии были добавлены контрфорсы, еще более изменившие ее первоначальный облик. Тогда же появился мраморный минбар (кафедра для имама). В XVIII веке алтарь в восточной части здания был заменен михрабом в юго-восточном углу (он указывал направление на Мекку ). Многие мозаики и фрески были замазаны штукатуркой.

Вокруг собора были построены мавзолеи султанов (6-гранный Мурада III, 1594; 8-гранный Мехмеда III, 1608; и др.), медресе, имарет (кухни для бедных; оба 1739) и фонтан (1740).

В середине XIX века по поручению султана Абдул-Меджида I были произведены ставшие необходимыми реконструкционные работы. Для реставрации были приглашены итальянские братья-архитекторы Фоссати.

Святая София была главной мечетью столицы Османской империи на протяжении почти пяти веков. В 1935 году основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк распорядился сделать Святую Софию музеем. Тогда же мозаики и фрески Софийского собора, очищенные от штукатурки, вновь увидели свет.

В 1985 году Музей Айя-София был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

В Стамбуле давно ведутся дискуссии на тему будущего собора Святой Софии. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая 2020 года, в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, его страна вправе изменить статус собора , превратив его в мечеть, без учета мнений других государств.

2 июля Высший административный суд Турции – Госсовет рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Госсовет считает, что для изменения статуса собора достаточно указа президента. Решение будет оглашено в течение 15 дней.

Данное решение вызвало бурную реакцию со стороны как представителей православных церквей, так и государственных деятелей. В частности, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "США призывают власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор". Свое мнение по этому вопросу высказал и патриарх Константинопольский Варфоломей, который заявил, что превращение собора в мечеть ухудшит отношение христиан во всем мире к мусульманам.

Замглавы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов заявил, что собор Святой Софии в Стамбуле является неотъемлемой частью православной истории и культуры, и остается надеяться на государственную мудрость турецкого лидера Тайипа Эрдогана, поскольку превращение собора-музея в мечеть грозит последствиями