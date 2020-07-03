В Алтайском крае до конца года отменили курортный сбор

Туристические объекты Алтайского края долгое время не работали из-за ситуации с коронавирусом. Санаториям с медицинской лицензией разрешили открыться с 8 июня 2020 года, турбазы начали принимать отдыхающих около недели назад, с 27 июня 2020 года.