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В Алтайском крае до конца года отменили курортный сбор
Курортный сбор не будут взимать в Алтайском крае до конца 2020 года, после размер платы снизят с 50 до 30 рублей в сутки с человека, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:53
виктор томенко
алтайский край
белокуриха
общество
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353
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виктор томенко, алтайский край, белокуриха, общество

В Алтайском крае до конца года отменили курортный сбор

13:53 03.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на горько-соленом "Малиновом озере" в Михайловском районе Алтайского края
Отдыхающие на горько-соленом Малиновом озере в Михайловском районе Алтайского края
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Отдыхающие на горько-соленом "Малиновом озере" в Михайловском районе Алтайского края. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 июл - РИА Новости. Курортный сбор не будут взимать в Алтайском крае до конца 2020 года, после размер платы снизят с 50 до 30 рублей в сутки с человека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Губернатор Виктор Томенко подписал закон о приостановке взимания курортного сбора до 31 декабря 2020 года, а также снижении его размера в 2021-2022 годах с 50 до 30 рублей в сутки", - говорится в сообщении.
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Также указ полностью освобождает от уплаты курортного сбора жителей Алтайского края.
"Закон вступил в силу сегодня, 3 июля. Таким образом, отдыхающие в Белокурихе с сегодняшнего дня уже не будут уплачивать курортный сбор", - уточняют в пресс-службе.
Туристические объекты Алтайского края долгое время не работали из-за ситуации с коронавирусом. Санаториям с медицинской лицензией разрешили открыться с 8 июня 2020 года, турбазы начали принимать отдыхающих около недели назад, с 27 июня 2020 года.
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Виктор ТоменкоАлтайский крайБелокурихаОбщество
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