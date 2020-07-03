В Ивановской области отремонтируют 16 домов культуры

Всего на ремонт восьми ДК направят 107,3 миллиона рублей, из них в рамках нацпроекта "Культура" выделено 46,3 миллиона рублей.

Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки в Шуйский район проинспектировал ход ремонтных работ в культурно-досуговом центре села Китово Шуйского района. "Поддержка сельских домов культуры - это очень важно. В районах, где бываю, этот вопрос всегда один из самых актуальных", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.