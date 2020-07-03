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Ивановская область
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В Ивановской области отремонтируют 16 домов культуры
В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" в Ивановской области отремонтируют 10 учреждений культуры в Шуйском, Лухском, Вичугском, Тейковском,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:43
ивановская область
ивановская область
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353
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ивановская область, общество

В Ивановской области отремонтируют 16 домов культуры

13:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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ИВАНОВО, 3 июл – РИА Новости. В 2020 году в рамках национального проекта "Культура" в Ивановской области отремонтируют 10 учреждений культуры в Шуйском, Лухском, Вичугском, Тейковском, Комсомольском, Кинешемском, и Пучежском районах, еще шесть ДК приведут в порядок в рамках региональной программы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
"По региональной программе выполнят ремонт в учреждениях культуры Вичуги, Тейкова, Тейковского, Южского, и Палехского районов", – добавил собеседник агентства.
Всего на ремонт восьми ДК направят 107,3 миллиона рублей, из них в рамках нацпроекта "Культура" выделено 46,3 миллиона рублей.
Накануне губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский в рамках рабочей поездки в Шуйский район проинспектировал ход ремонтных работ в культурно-досуговом центре села Китово Шуйского района. "Поддержка сельских домов культуры - это очень важно. В районах, где бываю, этот вопрос всегда один из самых актуальных", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
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