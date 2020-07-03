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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573848348.html
В РПЦ назвали условие лишения схиигумена Сергия сана
Принятое в пятницу решение о лишении схиигумена Сергия (Николая Романова) сана должен утвердить патриарх, заявил РИА Новости глава синодального отдела по... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:12
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
схиигумен сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
среднеуральский женский монастырь, схиигумен сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, общество

В РПЦ назвали условие лишения схиигумена Сергия сана

13:43 03.07.2020 (обновлено: 14:12 03.07.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Принятое в пятницу решение о лишении схиигумена Сергия (Николая Романова) сана должен утвердить патриарх, заявил РИА Новости глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"После чего оно вступит в силу", — добавил он.
Легойда выразил сожаление, что отец Сергий не пришел на два последних заседания церковного суда, а на первом не ответил на поставленные вопросы. Таким образом он проигнорировал "обращение священноначалия и нарушил канонические предписания, сделанные ему ранее митрополитом Екатеринбургским Кириллом".
"Надеюсь, что у отца Сергия хватит христианского смирения и мужества принять то справедливое и канонически взвешенное решение, которое вынес церковный суд, и что он сможет принести подлинное покаяние", — заключил Легойда.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий получил известность после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позже он призывал игнорировать голосование по поправке в Конституцию.
Кроме того, в монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала туда снимать фильм о схиигумене и в числе прочего планировала затронуть тему неподобающего обращения с детьми на территории обители.
В связи со скандальными высказываниями епархия лишила иеромонаха права проповедовать, но клирик не послушался и продолжил призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении. На клирика также завели административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСхиигумен Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
Популярные комментарии
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3 июля, 13:44
Арсений Новиков
600005
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