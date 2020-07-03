В РПЦ назвали условие лишения схиигумена Сергия сана

"После чего оно вступит в силу", — добавил он.

Легойда выразил сожаление, что отец Сергий не пришел на два последних заседания церковного суда, а на первом не ответил на поставленные вопросы. Таким образом он проигнорировал "обращение священноначалия и нарушил канонические предписания, сделанные ему ранее митрополитом Екатеринбургским Кириллом".

"Надеюсь, что у отца Сергия хватит христианского смирения и мужества принять то справедливое и канонически взвешенное решение, которое вынес церковный суд, и что он сможет принести подлинное покаяние", — заключил Легойда.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий получил известность после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позже он призывал игнорировать голосование по поправке в Конституцию.

Кроме того, в монастыре напали на съемочную группу Ксении Собчак, которая приехала туда снимать фильм о схиигумене и в числе прочего планировала затронуть тему неподобающего обращения с детьми на территории обители.