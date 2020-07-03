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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573841374.html
Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана
Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии и запрещенного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:30
новости - религия и мировоззрение
общество
религия и мировоззрение
схиигумен сергий (николай романов)
екатеринбург
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Он нарушил принцип единого священноначалия, пошёл против Патриарха, поэтому исход очевиден. Я уж не говорю про угрозу заражения и гибели тысяч верующих и их знакомых.
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2020
РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, общество, схиигумен сергий (николай романов), екатеринбург

Церковный суд лишил схиигумена Сергия сана

12:22 03.07.2020 (обновлено: 14:30 03.07.2020)
59935
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июл — РИА Новости. Церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия (Николая Романова), проклявшего всех закрывающих храмы в период пандемии и запрещенного после этого в священнослужении, сообщил председатель суда Николай Малета.

"Завершилось очередное заседание церковно-епархиального суда. <…> Постановили: первое — признать схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, виновным в нарушении священнической присяги, монашеских обетов. <…> Второе — извергнуть схиигумена Сергия, Романова Николая Васильевича, из священного сана", — сказал он.

Первое заседание епархиального суда по делу схиигумена прошло 15 июня, однако рассмотрение деятельности священника пришлось перенести на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу. На второе заседание клирик не явился, в связи с чем его вновь перенесли, на этот раз на 3 июля.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 — это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Епархия сперва лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении.
На клирика из-за его публичных высказываний также заведено административное дело, рассмотрение которого назначено на 7 июля.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОбществоСхиигумен Сергий (Николай Романов)Екатеринбург
Популярные комментарии
Он нарушил принцип единого священноначалия, пошёл против Патриарха, поэтому исход очевиден. Я уж не говорю про угрозу заражения и гибели тысяч верующих и их знакомых.
3 июля, 12:42
Руслан Тлеуж
1001201139
А где свобода слова?
3 июля, 12:50
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