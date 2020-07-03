Эксперт рассказал о возможном применении С-500

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Исходя из характеристик С-500, ее будут применять в качестве элемента мобильной стратегической противоракетной обороны, заявил в пятницу РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал слова главкома ВКС РФ генерал-полковника Сергея Суровикина о том, что С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
"С-500 может уничтожать, фактически, все существующие и перспективные воздушные цели в ближнем космосе и в атмосфере, поэтому способна решать вопросы стратегической ракетной обороны. Кроме того, это мобильная система, а значит, может быть оперативно переброшена на любое угрожаемое направление", - пояснил Коротченко.
Эксперт рассказал, что точные характеристики С-500 сегодня засекречены, но известно, что она "всеядна".
"С-500 способна обнаруживать, сопровождать как традиционные для таких систем цели – самолетов всех типов, тактические и оперативно-тактические ракеты, баллистические ракеты, а также беспилотники и перспективные гиперзвуковые ракеты. Система работает в широком диапазоне: в атмосфере и ближнем космосе, на высотах порядка 270-300 километров", - заявил Коротченко.
По его словам, С-500 - полностью автоматизированная система, "боевая работа, обнаружение и сопровождение целей, выбор ракеты для применения осуществляется, фактически, без участия оператора, в его задачу входит только подтверждение пуска".
У конкурентов подобные системы могут появиться не раньше чем через 15-20 лет, до этого времени на Западе не смогут создать подобных технологий, прогнозирует Коротченко.
"Разработки аналогов С-500 находится в начальной стадии, а у нас, фактически, началась стадия полигонных испытаний. В Минобороны заявляли, что первый комплект С-500 может быть передан в войска в 2021 году, затем, спустя несколько лет, будет развернуто серийное производство. Для этого "Алмаз-Антей" [производитель] ввел в строй три новые площадки в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Кирове", - добавил Коротченко.
Одним из конкурентов С-500, по мнению эксперта, является американский подвижный противоракетный комплекс THAAD, "но его возможности ограничены только заатмосферным перехватом ракет средней дальности, тогда как С-500 - многофункциональная система".
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