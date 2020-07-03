Девочка в Москве захлебнулась в ванной, пока мать играла в карты

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московские прокуроры и следователи займутся проверкой после того, как утонула маленькая девочка, которую мать оставила одну в ванной на севере столицы, рассказали в ведомствах.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мать оставила маленькую девочку в ванной, а сама ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты. Когда женщина вернулась, ребенок был уже мертв.

"Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.