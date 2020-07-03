https://ria.ru/20200703/1573847661.html
Девочка в Москве захлебнулась в ванной, пока мать играла в карты
Московские прокуроры и следователи займутся проверкой после того, как утонула маленькая девочка, которую мать оставила одну в ванной на севере столицы,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:31
2020-07-03T13:31
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Московские прокуроры и следователи займутся проверкой после того, как утонула маленькая девочка, которую мать оставила одну в ванной на севере столицы, рассказали в ведомствах.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мать оставила маленькую девочку в ванной, а сама ушла в соседнюю комнату играть с друзьями в карты. Когда женщина вернулась, ребенок был уже мертв.
"Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, также дадут оценку действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей", - говорится в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры.
Кроме того, московские следователи завели уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".