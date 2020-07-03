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Бастрыкин напомнил о деталях расследуемых преступлений нацистов
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости напомнил о деталях массовых зверств нацистов, которые расследует СК, в частности, в... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:01
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
латвия
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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7 495 645-6601 
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353
60
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следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, латвия, новгородская область, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин напомнил о деталях расследуемых преступлений нацистов

13:29 03.07.2020 (обновлено: 14:01 03.07.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости напомнил о деталях массовых зверств нацистов, которые расследует СК, в частности, в отношении детей.
"Массовые убийства гражданского населения совершались участниками преступных организаций СС, полиции безопасности и СД нацистской Германии. Например, в Новгородской области, где обнаружено более 500 человеческих останков, действовала "Тайлькоманда" полиции безопасности и СД, которая расстреливала и калечила мирных граждан, женщин, детей, а также военнопленных", - сказал Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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Бастрыкин рассказал, как СК находит улики в делах против нацистов
По словам Бастрыкина, в Ростовской области подразделения СС за одну карательную операцию уничтожили в районе поселка Змиёвская Балка не менее 27 тысяч человек, в числе погибших - партийный актив и люди еврейской национальности. Массовые аресты советских граждан проводились также в городе Шахты, где среди арестованных нацистами в основном были горняки и члены их семей. Людей вывозили в район шахты имени Красина, расстреливали, а тела сбрасывали в ствол шахты.
"Так было убито не менее 3,5 тысячи мирных граждан. Не щадили даже детей – имеется информация, что на территории Грузиновского сельсовета Морозовского района Ростовской области оккупантами наряду с 400 мирными жителями убито 72 пионера, а в Краснодарском крае жертвами одной из карательных операций стали 214 воспитанников Ейского детского дома, больные неизлечимыми болезнями дети", - объяснил глава ведомства.
В мае Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области. Расследование касается событий 1941-1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По данным российской стороны, в преступлениях участвовали 19 карателей, в том числе граждане Германии и Латвии, они уничтожили тысячи мирных жителей, останки которых были захоронены в траншеях и котлованах. Специалисты пока эксгумировали останки порядка 500 человек. Как сообщали РИА Новости в региональном бюро судебно-медицинской экспертизы, всего были подняты останки 333 взрослых и 188 детей, в том числе 105 детей в возрасте до 12 лет.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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Вчера, 11:58
Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинЛатвияНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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