Бастрыкин рассказал, как СК находит улики в делах против нацистов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Живые свидетели, засекреченные архивы, судмедэкспертиза - это основные элементы работы следователей при работе по новым уголовным делам о преступлениях нацистов времен Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Живые свидетели, засекреченные архивы, судмедэкспертиза - это основные элементы работы следователей при работе по новым уголовным делам о преступлениях нацистов времен Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Расследуемые сейчас дела, по его словам, идут в соответствии с главным принципом Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания виновных в преступлениях против человечности во время Второй мировой войны, виновные - живые или мертвые - должны быть установлены.

"Важным источником доказательств являются материалы архивных уголовных и розыскных дел, приговоры судов над фашистскими захватчиками и их пособниками из числа изменников Родины. В своих показаниях осужденные называют соучастников, описывают их роли и действия в ходе проведения карательных акций", - сказал Бастрыкин.

Он отметил, что по уголовным делам за период после войны было допрошено множество свидетелей, чьим показаниям суды давали правовую оценку на предмет достоверности и соответствия всем требованиям действовавшего тогда процессуального законодательства. "Изучая эти документы, можно выявить лиц, избежавших уголовной ответственности", - отметил глава СК РФ.

Говоря о показаниях свидетелей и потерпевших в результате преступлений, он отметил, что в отдельных регионах проживает большое количество бывших узников концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств нацистов, их имена сейчас устанавливаются.

Кроме того, по словам Бастрыкина, большое значение имеют рассекреченные архивные материалы и документы Чрезвычайной государственной комиссии о последствиях фашистской оккупации, показания непосредственных очевидцев, а также обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны останки погибших со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы.

Он также рассказал, что "работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества", при поиске архивных материалов, уголовных и розыскных дел используются информационные банки данных органов МВД и других ведомств.

Работают следователи и с вещественными доказательствами, а также проводят экспертизы, чтобы установить время происхождения останков. "В первую очередь это производство судебно-медицинских экспертиз, в рамках которых экспертами решается вопрос давности наступления смерти, сведения из архивных документов о местах обнаружения захоронений также способствуют работе по данному направлению. Одновременно могут помочь обнаруженные в захоронениях предметы, например, пряжки ремней, фляжки, гильзы, патроны, которые могли относиться к определенным периодам их использования", - сказал глава Следственного комитета.