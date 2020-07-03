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Бастрыкин рассказал, как СК находит улики в делах против нацистов
Живые свидетели, засекреченные архивы, судмедэкспертиза - это основные элементы работы следователей при работе по новым уголовным делам о преступлениях нацистов РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:01
рсфср
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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рсфср, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин рассказал, как СК находит улики в делах против нацистов

13:27 03.07.2020 (обновлено: 14:01 03.07.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Живые свидетели, засекреченные архивы, судмедэкспертиза - это основные элементы работы следователей при работе по новым уголовным делам о преступлениях нацистов времен Великой Отечественной войны, рассказал в интервью РИА Новости глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
Расследуемые сейчас дела, по его словам, идут в соответствии с главным принципом Нюрнбергского трибунала о неотвратимости наказания виновных в преступлениях против человечности во время Второй мировой войны, виновные - живые или мертвые - должны быть установлены.
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"Важным источником доказательств являются материалы архивных уголовных и розыскных дел, приговоры судов над фашистскими захватчиками и их пособниками из числа изменников Родины. В своих показаниях осужденные называют соучастников, описывают их роли и действия в ходе проведения карательных акций", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что по уголовным делам за период после войны было допрошено множество свидетелей, чьим показаниям суды давали правовую оценку на предмет достоверности и соответствия всем требованиям действовавшего тогда процессуального законодательства. "Изучая эти документы, можно выявить лиц, избежавших уголовной ответственности", - отметил глава СК РФ.
Говоря о показаниях свидетелей и потерпевших в результате преступлений, он отметил, что в отдельных регионах проживает большое количество бывших узников концлагерей, которые являются непосредственными свидетелями зверств нацистов, их имена сейчас устанавливаются.
Кроме того, по словам Бастрыкина, большое значение имеют рассекреченные архивные материалы и документы Чрезвычайной государственной комиссии о последствиях фашистской оккупации, показания непосредственных очевидцев, а также обнаруженные в массовых захоронениях времён Великой Отечественной войны останки погибших со следами насильственной смерти, их личные вещи и документы.
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Он также рассказал, что "работа ведется и с засекреченными архивами, которые недоступны широкому кругу исследователей и представителей научного сообщества", при поиске архивных материалов, уголовных и розыскных дел используются информационные банки данных органов МВД и других ведомств.
Работают следователи и с вещественными доказательствами, а также проводят экспертизы, чтобы установить время происхождения останков. "В первую очередь это производство судебно-медицинских экспертиз, в рамках которых экспертами решается вопрос давности наступления смерти, сведения из архивных документов о местах обнаружения захоронений также способствуют работе по данному направлению. Одновременно могут помочь обнаруженные в захоронениях предметы, например, пряжки ремней, фляжки, гильзы, патроны, которые могли относиться к определенным периодам их использования", - сказал глава Следственного комитета.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации были преднамеренно истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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РСФСРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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