Бастрыкин отметил роль СМИ в установлении подозреваемых в вандализме

"Первое дело, возбужденное по этой статье, связано с повреждением обелиска в Московской области, возведённого в честь Победы в Великой Отечественной войне. Причем мы узнали об этом благодаря СМИ, оперативно установили и задержали подозреваемого", - сказал Бастрыкин.

В мае было заведено два уголовных дела, в том числе по статье 243 (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). На видео, которое появилось в сети, видно, как мужчина сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.