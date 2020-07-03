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Бастрыкин отметил роль СМИ в установлении подозреваемых в вандализме
Подозреваемого в повреждении обелиска в Московской области нашли благодаря публикации в СМИ, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:01
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
происшествия
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр бастрыкин, московская область (подмосковье), происшествия

Бастрыкин отметил роль СМИ в установлении подозреваемых в вандализме

13:26 03.07.2020 (обновлено: 14:01 03.07.2020)
62
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подозреваемого в повреждении обелиска в Московской области нашли благодаря публикации в СМИ, заявил в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Первое дело, возбужденное по этой статье, связано с повреждением обелиска в Московской области, возведённого в честь Победы в Великой Отечественной войне. Причем мы узнали об этом благодаря СМИ, оперативно установили и задержали подозреваемого", - сказал Бастрыкин.
В мае было заведено два уголовных дела, в том числе по статье 243 (Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). На видео, которое появилось в сети, видно, как мужчина сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала, посвященного Великой Отечественной войне.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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