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Бастрыкин прокомментировал наказания за осквернение памятников
Из наказания виновных в осквернении памятников должны сделать выводы не только вандалы, но и те, кто плохо знает историю, заявил глава Следственного комитета РФ РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:01
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844395_0:40:1280:760_1400x0_80_0_0_507fd80386cbcb943c7546358b786e90.jpg
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РИА Новости
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60
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин

Бастрыкин прокомментировал наказания за осквернение памятников

13:14 03.07.2020 (обновлено: 14:01 03.07.2020)
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© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Из наказания виновных в осквернении памятников должны сделать выводы не только вандалы, но и те, кто плохо знает историю, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Важно, чтобы выводы сделали не только вандалы, кто осквернял памятники, посвященные борьбе с фашизмом и уже "отличился" недостойными поступками, но и другие люди, которые, может быть, плохо знают нашу историю. Слишком дорогую цену заплатил наш народ за свободу Отечества", - сказал он.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
Вчера, 13:0875 лет Великой Победы
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Следственный комитет России (СК РФ)Александр Бастрыкин
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