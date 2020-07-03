Бастрыкин прокомментировал наказания за осквернение памятников

"Важно, чтобы выводы сделали не только вандалы, кто осквернял памятники, посвященные борьбе с фашизмом и уже "отличился" недостойными поступками, но и другие люди, которые, может быть, плохо знают нашу историю. Слишком дорогую цену заплатил наш народ за свободу Отечества", - сказал он.