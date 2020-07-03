https://ria.ru/20200703/1573846072.html
Бастрыкин прокомментировал наказания за осквернение памятников
Из наказания виновных в осквернении памятников должны сделать выводы не только вандалы, но и те, кто плохо знает историю, заявил глава Следственного комитета РФ РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:14
2020-07-03T14:01
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
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https://ria.ru/20200703/1573845676.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин