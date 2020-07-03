Володин оценил реакцию Запада на принятие поправок

По мнению спикера палаты, недовольство на Западе - серьезный весомый аргумент, в том числе и для критиков предложенных поправок, что "мы на правильном пути, мы сделали все верно".

"Предложенные нормы конституции делают нашу страну сильнее, поэтому этот хор критиков сейчас оживился: они просто не хотят, чтобы Россия была сильным государством, чтобы люди в нашей стране благополучно жили. Они хотят нам проблем, они хотят ослабления нашей страны. То, что сейчас произошло, это для них событие неприятное, и могу лишь одно сказать, что мы вступаем в этап развития", - добавил Володин.