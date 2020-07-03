https://ria.ru/20200703/1573845806.html
Бастрыкин приветствовал ужесточение наказания за уничтожение памятников
Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает правильным ужесточение ответственности за уничтожение и осквернение воинских памятников и захоронений. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:10
2020-07-03T14:01
александр бастрыкин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_e6be38ab53bef360d9d5dbf6ffd2d989.jpg
https://ria.ru/20200508/1571153411.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_e6be38ab53bef360d9d5dbf6ffd2d989.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_2708a778ef129ed558ba8bc4e9498bf1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573844393_214:0:1067:853_1400x0_80_0_0_f732527dc9a85dd499f448ef9b26c8c8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бастрыкин, общество