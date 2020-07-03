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Бастрыкин приветствовал ужесточение наказания за уничтожение памятников
Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает правильным ужесточение ответственности за уничтожение и осквернение воинских памятников и захоронений. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:01
александр бастрыкин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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60
александр бастрыкин, общество

Бастрыкин приветствовал ужесточение наказания за уничтожение памятников

13:10 03.07.2020 (обновлено: 14:01 03.07.2020)
82
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФГлава СК РФ Александр Бастрыкин
Глава СК РФ Александр Бастрыкин
© Фото предоставлено пресс-службой СК РФ
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин считает правильным ужесточение ответственности за уничтожение и осквернение воинских памятников и захоронений.
"Очень своевременными являются изменения в законодательстве, которые произошли в апреле этого года. Это ужесточение уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников, посвященных защите Отечества и дням воинской славы России", - заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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