Бастрыкин приветствовал ужесточение наказания за уничтожение памятников

"Очень своевременными являются изменения в законодательстве, которые произошли в апреле этого года. Это ужесточение уголовной ответственности за уничтожение либо повреждение воинских захоронений и памятников, посвященных защите Отечества и дням воинской славы России", - заявил Бастрыкин в интервью РИА Новости.