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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом
Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 58 летальных случаев, РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:58
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В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

12:58 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамара
Самара
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Самара. Архивное фото
САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 58 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.
В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 176 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.
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"Всего в регионе скончались 58 человек, в том числе женщина 83 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и болезнями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 47 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.
В Самарской области за сутки также подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 33 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 12 человек заразились от ранее заболевших, у 32 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.
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Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 5050 случаев заражения коронавирусом, 2972 человека выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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