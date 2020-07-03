В Самарской области умерли два пациента с коронавирусом

САМАРА, 3 июл - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом скончались в Самарской области , они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрировано 58 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19.

В пятницу федеральный штаб сообщил, что за сутки в России скончались 176 человек с коронавирусом, в том числе двое в Самарской области.

"Всего в регионе скончались 58 человек, в том числе женщина 83 лет, страдавшая онкологическим заболеванием и болезнями сердечно-сосудистой системы, и мужчина 47 лет, страдавший заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем", - говорится в сообщении.

В Самарской области за сутки также подтверждены 77 новых случаев заражения коронавирусом. По данным регионального оперштаба, у 33 человек COVID-19 подтвердился при поступлении с ОРВИ или пневмонией, 12 человек заразились от ранее заболевших, у 32 человек коронавирус выявили в рамках обследования лиц, не имеющих симптомов заболевания.

Всего в Самарской области с начала пандемии выявлены 5050 случаев заражения коронавирусом, 2972 человека выздоровели.