Глава СК прокомментировал осквернение обелиска в Подмосковье

Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции. Полиция возбудило дело о вандализме.