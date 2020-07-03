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Глава СК прокомментировал осквернение обелиска в Подмосковье
Обелиск в Московской области был поврежден умышленно, чтобы продемонстрировать неуважение к памяти народа, заявил глава Следственного комитета РФ Александр... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:02
александр бастрыкин
московская область (подмосковье)
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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александр бастрыкин, московская область (подмосковье), происшествия

Глава СК прокомментировал осквернение обелиска в Подмосковье

12:58 03.07.2020 (обновлено: 14:02 03.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАлександр Бастрыкин
Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обелиск в Московской области был поврежден умышленно, чтобы продемонстрировать неуважение к памяти народа, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции. Полиция возбудило дело о вандализме.
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"Это как раз тот случай, когда все делалось умышленно, демонстративно, чтобы причинить ущерб памятнику, продемонстрировать неуважение к исторической памяти нашего народа, к символам воинской славы нашей страны", - сказал он, рассказывая об осквернении обелиска в Московской области.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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Александр БастрыкинМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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