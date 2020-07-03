Глава СК прокомментировал осквернение обелиска в Подмосковье

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Обелиск в Московской области был поврежден умышленно, чтобы продемонстрировать неуважение к памяти народа, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Ранее в Сети появилось видео, на котором мужчина, лицо которого скрыто капюшоном, напал на мемориал, посвященный Великой Отечественной войне в подмосковной Черноголовке. Вандал ногами сломал венок в виде красной звезды и раскидал цветы, оставленные у мемориала. Сообщалось, что подозреваемым оказался 37-летний местный житель. Его доставили в отдел полиции. Полиция возбудило дело о вандализме.
"Это как раз тот случай, когда все делалось умышленно, демонстративно, чтобы причинить ущерб памятнику, продемонстрировать неуважение к исторической памяти нашего народа, к символам воинской славы нашей страны", - сказал он, рассказывая об осквернении обелиска в Московской области.