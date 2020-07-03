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В Якутии оценили ситуацию с распространением коронавируса
Ситуация с коронавирусом в Якутии стабилизировалась, власти ожидают спад заболевания, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:56
2020-07-03T12:56
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айсен николаев
здоровье - общество
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ЯКУТСК, 3 июл – РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом
в Якутии стабилизировалась, власти ожидают спад заболевания, сообщил глава региона Айсен Николаев
на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы, за прошедшие сутки выявлено 50 новых случаев коронавируса, из них 41 – в Якутске
. За весь период в Якутии официально зарегистрировано 4365 случаев инфицирования COVID-19, 40 летальных исходов, 31 человек находится в тяжелом состоянии. Всего с начала исследований проведено 233 083 теста.
"В целом, я считаю, что у нас ситуация в республике стабильная. Как мы и предполагали, что заболеваемость по республике в пределах 40-50 будет в эти дни колебаться, но дальше надеемся, что в дальнейшем произойдет спад", - сказал Николаев.
Руководитель республики отметил, что из-за снятия ряда ограничений в Якутии увеличилось число контактов среди населения. Местным администрациям и отраслевым министерствам рекомендовано усилить контроль объектов торговли и сферы услуг.
"С сегодняшнего дня по всей республике началась сдача единых госэкзаменов. Все пункты отработали нормально. Ни одного случая отстранения людей от сдачи ЕГЭ, работы в приемных комиссиях из-за высокой температуры не зафиксировано. Надеемся, что и в дальнейшем сдача экзаменов пройдет на высоком уровне…", - заявил глава.
Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Федеральные структуры поддержали предложения Якутии. Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации. По указу главы региона режим повышенной готовности из-за коронавируса в Якутии сохранен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.