Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 1211

Ранее в ведомстве сообщали о 1194 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"За последние сутки в ДНР выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 3 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1211, на лечении 603 человека, выписаны 533, летальных случаев 75", - говорится в сообщении минздрава.