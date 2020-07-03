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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573844232.html
Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 1211
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1211, сообщили РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
донецкая народная республика
денис пушилин
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, донецкая народная республика, денис пушилин, в мире

Число случаев заражения коронавирусом в ДНР выросло до 1211

12:52 03.07.2020
311
© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ДОНЕЦК, 3 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1211, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1194 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в ДНР выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 3 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории республики - 1211, на лечении 603 человека, выписаны 533, летальных случаев 75", - говорится в сообщении минздрава.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
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