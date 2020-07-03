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Бастрыкин дал оценку публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"
Следственный комитет РФ квалифицирует публикацию фото нацистов на акции "Бессмертный полк" как одобрение преступлений, установленных Нюрнбергом, рассказал глава РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:02
бессмертный полк
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
происшествия
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бессмертный полк, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, происшествия

Бастрыкин дал оценку публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

12:47 03.07.2020 (обновлено: 14:02 03.07.2020)
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ квалифицирует публикацию фото нацистов на акции "Бессмертный полк" как одобрение преступлений, установленных Нюрнбергом, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества", - сказал он.
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Бастрыкин отметил, что следователи продолжат устанавливать каждый такой факт.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следственный комитет счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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Бессмертный полкСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинПроисшествия
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