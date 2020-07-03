Бастрыкин дал оценку публикации фото нацистов в "Бессмертном полку"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ квалифицирует публикацию фото нацистов на акции "Бессмертный полк" как одобрение преступлений, установленных Нюрнбергом, рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Подобные действия следствие квалифицирует как одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала, либо распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества", - сказал он.
Бастрыкин отметил, что следователи продолжат устанавливать каждый такой факт.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следственный комитет счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".