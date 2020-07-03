Бастрыкин рассказал о сотрудничестве СК с другими правоохранителями

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ работает по преступлениям против нацизма вместе с другими правоохранительными органами, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена", - сказал Бастрыкин.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.