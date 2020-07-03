Бастрыкин рассказал о сотрудничестве СК с другими правоохранителями

"Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена", - сказал Бастрыкин.