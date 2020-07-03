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Бастрыкин рассказал о сотрудничестве СК с другими правоохранителями
Следственный комитет РФ работает по преступлениям против нацизма вместе с другими правоохранительными органами, сообщил председатель ведомства Александр... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:05
рсфср
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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рсфср
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
рсфср, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин рассказал о сотрудничестве СК с другими правоохранителями

12:43 03.07.2020 (обновлено: 14:05 03.07.2020)
72
© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ работает по преступлениям против нацизма вместе с другими правоохранительными органами, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Еще очень много засекреченных материалов, по которым мы работаем вместе с коллегами из других правоохранительных органов. Но постепенно мы будем их изучать, устанавливать конкретных лиц, причастных к совершению преступлений, и называть их имена", - сказал Бастрыкин.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации преднамеренно истреблено более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
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РСФСРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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