https://ria.ru/20200703/1573842804.html
Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды
Власти ввели режим ЧС в лесах Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды в предстоящие дни, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:36
2020-07-03T12:36
природные пожары в россии
красноярский край
происшествия
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красноярский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
природные пожары в россии, красноярский край, происшествия
КРАСНОЯРСК, 3 июл – РИА Новости.
Власти ввели режим ЧС в лесах Красноярского края
из-за сухой и жаркой погоды в предстоящие дни, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части региона ожидается сухая и жаркая погода, возможно осложнение лесопожарной обстановки. На севере края и в Приангарье высокая грозовая активность, которая способствует росту количества и площадей лесных пожаров. Для оперативного реагирования на возникающие угрозы и мобильной доставки к очагам возгораний в этих районах усилена группировка сил и средств – более 1000 человек и 130 единиц техники", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что введение режима ЧС – это превентивная мера. В данный момент основная часть пожаров действует в труднодоступных территориях, где почти нет дорог и возможности проехать тяжелой технике. По оперативной информации Лесопожарного центра на 9.00 (5.00 мск) 3 июля, на территории края действуют 106 лесных пожаров на общей площади 97 тысяч гектар. Лесных пожарных к очагам возгораний доставляют авиацией. Такие пожары лесные огнеборцы тушат вручную: прокладывают минерализованные полосы, устраняют захламленность, разбирают завалы и сухостой. Главная задача – остановить распространение огня.
Жителям рекомендовано отказаться от походов в леса, въезд транспорта ограничен.