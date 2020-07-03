Режим ЧС ввели в лесах Красноярского края из-за сухой и жаркой погоды

"На территории Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации в лесах. По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни на большей части региона ожидается сухая и жаркая погода, возможно осложнение лесопожарной обстановки. На севере края и в Приангарье высокая грозовая активность, которая способствует росту количества и площадей лесных пожаров. Для оперативного реагирования на возникающие угрозы и мобильной доставки к очагам возгораний в этих районах усилена группировка сил и средств – более 1000 человек и 130 единиц техники", - говорится в сообщении.