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Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в Подмосковье
На полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
2020-07-03T12:36
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Танки грязи не боятся: скоростные гонки на АрМИ-2020
Танки грязи не боятся: скоростные гонки на АрМИ-2020
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видео, министерство обороны рф (минобороны рф), видео
Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в Подмосковье
На полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
2020-07-03T12:36
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Грязи не боятся: гонки "Танковый биатлон" АрМИ-2020 в Подмосковье

12:36 03.07.2020
597
На полигоне Алабино Западного военного округа в Подмосковье состоялись первые индивидуальные гонки конкурса "Танковый биатлон" Армейских международных игр-2020. Маршрут прохождения трассы оборудован естественными и искусственными препятствиями.
5300103
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Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
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