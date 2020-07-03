Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"

"Если совершеннолетний человек осознанно размещает такие фотографии для широкой аудитории, он должен ответить за это по закону. А у таких лиц даже не хватает смелости признать, что они это делали. При этом факты полностью подтверждаются доказательствами, собранными следствием", - сказал Бастрыкин.