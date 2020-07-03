Бастрыкин прокомментировал размещение фото нацистов в "Бессмертном полку"

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Те, кто публиковал фото нацистов на сайте проекта "Бессмертный полк", должны ответить по закону, следователи собрали все доказательства, заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Если совершеннолетний человек осознанно размещает такие фотографии для широкой аудитории, он должен ответить за это по закону. А у таких лиц даже не хватает смелости признать, что они это делали. При этом факты полностью подтверждаются доказательствами, собранными следствием", - сказал Бастрыкин.
Ранее СК РФ возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" фото Генриха Гиммлера и других нацистов. Снимки нацистских преступников публиковались на сайтах "Бессмертного полка", который в этом году из-за пандемии проводился в онлайн-формате. Следственный комитет счел, что приславшие эти анкеты "преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".