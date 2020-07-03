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Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех отметил исторические дружеские отношения с Россией. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:29
акила салех
россия
валентина матвиенко
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ливия
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353
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акила салех, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф, ливия, оон, в мире

Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией

12:29 03.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Ливии Акила Салех
Председатель парламента Ливии Акила Салех
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель парламента Ливии Акила Салех. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех отметил исторические дружеские отношения с Россией.
"Ливийский и российский народы связывают исторические традиционные отношения дружбы", - сказал Салех на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
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Он также поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и теплый прием.
"Хочу выразить свое приветствие Российской Федерации в лице ее президента, народа и правительства, высказать в их адрес высокие оценки и высокое уважение. Хочу сообщить вам, что мы молим господа от всей души о том, чтобы Россия была процветающей и великой страной", - добавил Салех.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине совместно с США, Турцией, Египтом и рядом других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
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Акила СалехРоссияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФЛивияООНВ мире
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