Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Спикер правящей на востоке Ливии Палаты представителей (парламента) Акила Салех отметил исторические дружеские отношения с Россией.
"Ливийский и российский народы связывают исторические традиционные отношения дружбы", - сказал Салех на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Он также поблагодарил российскую сторону за гостеприимство и теплый прием.
"Хочу выразить свое приветствие Российской Федерации в лице ее президента, народа и правительства, высказать в их адрес высокие оценки и высокое уважение. Хочу сообщить вам, что мы молим господа от всей души о том, чтобы Россия была процветающей и великой страной", - добавил Салех.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.
РФ предпринимает усилия для урегулирования ливийского конфликта. В частности, она участвовала в международной конференции по Ливии в январе в Берлине совместно с США, Турцией, Египтом и рядом других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
РФ также поддержала "каирскую инициативу" Египта, которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.