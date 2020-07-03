Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании

"Главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая задача сейчас стоит перед теми главами регионов и муниципалитетов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, как они должны проработать изменение настроения населения в своих регионах и городах.