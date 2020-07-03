Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главы тех регионов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, должны по-прежнему заниматься своей ежедневной работой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая задача сейчас стоит перед теми главами регионов и муниципалитетов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, как они должны проработать изменение настроения населения в своих регионах и городах.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).