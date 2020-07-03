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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573841868.html
Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
Главы тех регионов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, должны по-прежнему заниматься своей ежедневной работой, заявил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:28
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
дмитрий песков
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, конституция рф, дмитрий песков, политика

Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании

12:28 03.07.2020
695
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкГолосование по внесению изменений в Конституцию РФ
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Главы тех регионов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, должны по-прежнему заниматься своей ежедневной работой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Главы регионов должны просто заниматься своей ежедневной работой, работать над развитием своих регионов, над реализацией общефедеральных планов с учетом региональной специфики", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какая задача сейчас стоит перед теми главами регионов и муниципалитетов, которые показали низкую явку и невысокий процент одобрения поправок, как они должны проработать изменение настроения населения в своих регионах и городах.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
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