Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Мы только в начале пути и изучили лишь малую часть того, что имеется. Конечно, с каждым годом устанавливать это будет сложнее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации были преднамеренно истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.