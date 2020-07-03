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Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:06
рсфср
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
новгородская область
краснодарский край
происшествия
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353
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рсфср, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, новгородская область, краснодарский край, происшествия

Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма

12:26 03.07.2020 (обновлено: 14:06 03.07.2020)
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CC0 / Национальный архив Карелии / Дети в финском концлагерь в Петрозаводске
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске
CC0 / Национальный архив Карелии /
Дети в финском концлагерь в Петрозаводске. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Следственный комитет РФ находится только в начале пути в расследовании новых уголовных дел по преступлениям нацизма, заявил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
"Мы только в начале пути и изучили лишь малую часть того, что имеется. Конечно, с каждым годом устанавливать это будет сложнее", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
По имеющимся архивным данным, на территории РСФСР в годы оккупации были преднамеренно истреблены более 2 миллионов человек из числа мирного населения. Не все факты были расследованы, не все лица установлены и привлечены к суду. Благодаря раскопкам поисковых отрядов и рассекречиванию архивов стали известны подробности трагических событий в Новгородской области, Краснодарском крае, Ростовской области, связанные с массовым убийством мирного населения. В прошлом году СК возбудил уголовные дела об уничтожении более 30 тысяч советских граждан.
Читайте полный текст интервью с Александром Бастрыкиным >>
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
Вчера, 12:03
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
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РСФСРСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинНовгородская областьКраснодарский крайПроисшествия
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