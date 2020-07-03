Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Решение о проведении досрочных выборов в Госдуму принимается не на уровне Центризбиркома, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Ранее глава "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека".
"А что их комментировать? Каждый волен высказать свое мнение. Мы правоприменители, мы такие вопросы не решаем. Как будет принято решение на том уровне, на котором оно должно быть принято, так и будет", - сказала Памфилова журналистам.
В марте депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ прошло с 25 июня по 1 июля. ЦИК РФ на заседании в пятницу утвердил результаты голосования по поправкам: за них проголосовали 77,92% избирателей (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек), подписан итоговый протокол. Явка участников голосования составила 67,97%.