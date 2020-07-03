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Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
Симоновский суд Москвы в пятницу по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом прошлого... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:22
любовь соболь
иван жданов
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
московская городская дума
илья яшин
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
любовь соболь, иван жданов, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), московская городская дума, илья яшин, москва, происшествия

Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций

12:22 03.07.2020
11634
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу
Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники несанкционированной акции в Москве в поддержку незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую Думу. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом прошлого года, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд частично удовлетворил исковые требования", - сказали в суде.
Согласно искам, полиция из-за акций понесла дополнительные расходы - пришлось дополнительно выплачивать деньги сотрудникам и тратиться на бензин.
Ответчиками по акции 3 августа заявлены сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Георгий Албуров - с них взыскали 4,7 миллионов рублей (полиция требовала 6 миллионов).
По аналогичному иску к Алексею Навальному, Илье Яшину, той же Любови Соболь, Ивану Жданову и другим за митинг 27 июля суд взыскал еще 3,4 миллиона (ГУМВД требовало 4,2 миллиона).
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На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли. В итоге СК РФ закрыл дела о массовых беспорядках, оставив лишь отдельные эпизоды насилия по отношению к силовикам.
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Любовь СобольИван ЖдановФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Московская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
...Полиция Москвы "отжала восемь лямов" у организаторов...
3 июля, 12:25
игорь м
600008
А у нас теперь выезд полиции платный?
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800005
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