Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Симоновский суд Москвы в пятницу по иску столичной полиции взыскал около 8 миллионов рублей с организаторов несанкционированных акций, прошедших летом прошлого года, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд частично удовлетворил исковые требования", - сказали в суде.
Согласно искам, полиция из-за акций понесла дополнительные расходы - пришлось дополнительно выплачивать деньги сотрудникам и тратиться на бензин.
Ответчиками по акции 3 августа заявлены сотрудники "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь и Георгий Албуров - с них взыскали 4,7 миллионов рублей (полиция требовала 6 миллионов).
По аналогичному иску к Алексею Навальному, Илье Яшину, той же Любови Соболь, Ивану Жданову и другим за митинг 27 июля суд взыскал еще 3,4 миллиона (ГУМВД требовало 4,2 миллиона).
На организаторов несогласованных митингов ранее подали ряд исков как муниципальные предприятия Москвы, так и частные компании, такие как владелец ресторана "Армения". По итогам этих процессов с оппозиционеров постановили взыскать несколько миллионов рублей.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа прошлого года. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли. В итоге СК РФ закрыл дела о массовых беспорядках, оставив лишь отдельные эпизоды насилия по отношению к силовикам.
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