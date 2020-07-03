Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване

Нечто неизвестное убивает слонов в Ботсване. Причем тут коронавирус? За месяц в Ботсване погибло 170 слонов. В чем причина – никто не знает. Среди версий были сибирская язва, браконьерство и отравление. Ни одна не подтвердилась.