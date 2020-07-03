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Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
Ученые трех лабораторий в Канаде, ЮАР и Зимбабве приступят к расследованию причин загадочных смертей слонов в Ботсване, где количество погибших животных... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:15
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канада, юар, ботсвана, зимбабве, в мире

Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване

12:15 03.07.2020
353
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанкСлоны в национальном заповеднике "Масаи-Мара" в Кении
Слоны в национальном заповеднике Масаи-Мара в Кении
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Ученые трех лабораторий в Канаде, ЮАР и Зимбабве приступят к расследованию причин загадочных смертей слонов в Ботсване, где количество погибших животных достигло 275, говорится в сообщении министерства окружающей среды, охраны природных ресурсов и туризма Ботсваны на странице ведомства в Facebook.
"Три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде были определены для обработки образцов, взятых у мертвых слонов, которые будут толковаться с учетом полученных на месте ветеринарных оценок клинически больных и мертвых слонов", - говорится в заявлении министерства.
Отмечается, что министерство официально подтвердило гибель 275 слонов, несмотря на сообщения в СМИ о 356 тушах.
Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
Слон Тим в кенийском Национальном парке Амбосели
15 июня, 18:45Акценты
Нечто неизвестное убивает слонов в Ботсване. Причем тут коронавирус?За месяц в Ботсване погибло 170 слонов. В чем причина – никто не знает. Среди версий были сибирская язва, браконьерство и отравление. Ни одна не подтвердилась.
200701
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КанадаЮАРБотсванаЗимбабвеВ мире
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